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Ausreisepflichtiger verletzte bei Flucht Beamten

Wien
17.06.2026 12:25
Ein 28-Jähriger versuchte vor der Polizei zu flüchten und leistete bei der Festnahme erheblichen ...
Ein 28-Jähriger versuchte vor der Polizei zu flüchten und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. (Symbolbild)(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag in Hernals: Ein 28-jähriger Türke versuchte, sich einer polizeilichen Amtshandlung durch eine Flucht zu entziehen. Als Beamte ihn schließlich einholten, eskalierte die Situation.

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Gegen 16.30 Uhr stellten Polizisten in der Geblergasse fest, dass gegen den Mann eine aufrechte Ausreiseverpflichtung besteht. Plötzlich ergriff der 28-Jährige die Flucht. Er rannte in Richtung Ottakringer Straße, schlug am Eingang zum Huberpark das Tor hinter sich zu und setzte seinen Fluchtversuch über die Steinergasse fort.

Beamte nach Einsatz nicht mehr dienstfähig
In der Geblergasse gelang es einem Beamten schließlich, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Doch anstatt aufzugeben, soll der Mann massiv Widerstand geleistet haben. Laut Polizei trat und schlug er mehrfach um sich. Erst unter erheblichem Einsatz von Körperkraft konnte der 28-Jährige festgenommen werden.

Bei dem Vorfall wurden zwei Polizisten verletzt. Beide waren nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Der 28-Jährige wurde festgenommen.

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