Ausreisepflichtiger verletzte bei Flucht Beamten

Beamte nach Einsatz nicht mehr dienstfähig

In der Geblergasse gelang es einem Beamten schließlich, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Doch anstatt aufzugeben, soll der Mann massiv Widerstand geleistet haben. Laut Polizei trat und schlug er mehrfach um sich. Erst unter erheblichem Einsatz von Körperkraft konnte der 28-Jährige festgenommen werden.