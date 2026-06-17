Fan-Prügelei in New York vor dem Argentinien-Spiel

Massen-Schlägerei am Times Square in New York City. Vor dem WM-Auftaktspiel in der Österreich-Gruppe zwischen Argentinien und Algerien kam es auf dem berühmten Platz zu Auseinandersetzungen der beiden Fan-Lager.
Es sind die ersten schirchen Szenen dieser Fußball-WM. Vor dem Auftaktspiel in der Gruppe J zwischen Argentinien und Algerien. Am Times Square in New York City begannen sich die beiden Fangruppen zu prügeln – die Polizei musste die Auseinandersetzung schlichten.
Auf dem Spielfeld war es jedoch keine sehr hitzige Partie – der Schiedsrichter musste keine einzige Gelbe Karte austeilen. Lionel Messi sorgte mit einer Gala-Vorstellung und einem Hattrick für einen souveränen 3:0-Sieg der Südamerikaner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.