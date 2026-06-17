Taxler schlugen Alarm: Coup in Trafik ging daneben

Das war wohl nichts! Im Schutze der Dunkelheit wollte ein Einheimischer (42) in der Nacht auf Mittwoch beim Innsbrucker Hauptbahnhof einen Coup landen und eine Trafik plündern. Dabei wurde er jedoch auf frischer Tat ertappt.
Ereignet hat sich der versuchte Einbruch zu später Stunde, um kurz vor 2 Uhr. „Der 42-Jährige versuchte bei einer Trafik am Hauptbahnhof Innsbruck die Schiebetüre aufzudrücken“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Pech für den Ganoven: Mehrere Taxifahrer beobachteten ihn bei seinem Vorhaben und verständigten die Exekutive.
Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter direkt neben der Trafik festnehmen. Für den 42-Jährigen setzt es jetzt eine Anzeige auf freiem Fuß.
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