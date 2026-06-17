Taxler schlugen Alarm: Coup in Trafik ging daneben

Ereignet hat sich der versuchte Einbruch zu später Stunde, um kurz vor 2 Uhr. „Der 42-Jährige versuchte bei einer Trafik am Hauptbahnhof Innsbruck die Schiebetüre aufzudrücken“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Pech für den Ganoven: Mehrere Taxifahrer beobachteten ihn bei seinem Vorhaben und verständigten die Exekutive.