Straßenrennen in Graz: Polizei stoppt junge Raser

Führerscheine abgenommen

Sie stoppten die beiden Raser – wie sich herausstellte, handelte es sich um zwei junge Burschen. Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gestanden der Polizei, dass sie ein Straßenrennen machen wollten. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre Führerscheine sind sie vorerst los.