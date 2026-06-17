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123 km/h im Ortsgebiet

Straßenrennen in Graz: Polizei stoppt junge Raser

Steiermark
17.06.2026 07:53
Straßenrennen in Graz (Symbolbild)
Straßenrennen in Graz (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Straßenrennen am Dienstagabend in Graz verlief nicht ganz nach Plan. Die Polizei erwischte zwei junge Raser (17 und 19) mit 123 km/h in der 50er-Zone und nahm ihnen ihre Führerscheine ab.

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Im Grazer Bezirk Lend war am Samstagabend gerade eine Streife unterwegs, als zwei Autos an ihr vorbeiflitzten. Die beiden Pkw fuhren nebeneinander in einem irren Tempo die Wiener Straße hinunter. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten mittels Fahrzeugtachometer eine Geschwindigkeit von 123 km/h messen.

Führerscheine abgenommen
Sie stoppten die beiden Raser – wie sich herausstellte, handelte es sich um zwei junge Burschen. Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gestanden der Polizei, dass sie ein Straßenrennen machen wollten. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre Führerscheine sind sie vorerst los.

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