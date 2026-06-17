Seit 10 Jahren Stütze im Kampf zurück ins Leben

Sabine aus Ternitz hatte schweren Autounfall

Eine von ihnen ist die 56-jährige Sabine aus Ternitz. Im Jahr 2018 hatte sie einen schweren Autounfall. „Normalerweise bin ich immer mit dem Zug zur Arbeit gefahren, genau an diesem Tag war ich mit dem Auto unterwegs“, erinnert sie sich an den folgenschweren Unfalltag. Seit 2019 kommt sie in die Tagesstätte. Und sie ist gerne hier. „Mein Mann kommt mich oft besuchen und ich bin froh, dass unsere Ehe gehalten hat“, so Sabine. An den Unfall selbst kann sie sich nicht erinnern.