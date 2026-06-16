Landwirt geriet mit rechter Hand in Förderschnecke

Mit Hand in Förderschnecke

Gegen 12.30 Uhr kam es im Bezirk Südoststeiermark zu einem weiteren schweren Arbeitsunfall. Ein 39-jähriger Mann führte Reinigungsarbeiten an einer Futter-Förderschnecke auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kirchberg an der Raab durch. Dabei geriet er mit der rechten Hand in die Maschine und verletzte sich schwer.