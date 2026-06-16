Blutige Prügelnacht an Innpromenade in Kufstein

Kurz vor 4 Uhr war der 24-Jährige auf Höhe der Festung Kufstein unterwegs, als er laut Angaben von Zeugen auf zwei 20-jährige Österreicherinnen und einen 22-jährigen Österreicher zuging. Dabei soll er einen Ledergürtel in der Hand gehalten und die Gruppe gefragt haben, ob sie „Stress“ wolle.

Streit mit siebenköpfiger Gruppe

Zu einer direkten Auseinandersetzung mit dem Trio kam es offenbar nicht. Der Mann setzte seinen Weg auf der Innpromenade stadtauswärts fort. Wenig später traf er dort auf eine rund siebenköpfige Personengruppe.