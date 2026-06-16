Blutige Prügelnacht an Innpromenade in Kufstein

Erschreckende Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag an der Kufsteiner Innpromenade in Tirol ab. Ein 24-jähriger Afghane soll zunächst drei junge Passanten mit einem Ledergürtel bedroht haben, ehe es wenig später zu einer heftigen Rauferei mit einer Gruppe unbekannter Personen kam. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Kurz vor 4 Uhr war der 24-Jährige auf Höhe der Festung Kufstein unterwegs, als er laut Angaben von Zeugen auf zwei 20-jährige Österreicherinnen und einen 22-jährigen Österreicher zuging. Dabei soll er einen Ledergürtel in der Hand gehalten und die Gruppe gefragt haben, ob sie „Stress“ wolle.
Streit mit siebenköpfiger Gruppe
Zu einer direkten Auseinandersetzung mit dem Trio kam es offenbar nicht. Der Mann setzte seinen Weg auf der Innpromenade stadtauswärts fort. Wenig später traf er dort auf eine rund siebenköpfige Personengruppe.
Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe
Aus bislang ungeklärter Ursache soll es anschließend zu einer Rauferei gekommen sein. Die drei zuvor bedrohten Zeugen nahmen den Vorfall nach eigenen Angaben nur teilweise wahr, eilten jedoch nach dem Ende der Auseinandersetzung zum Tatort und leisteten Erste Hilfe.
Polizei sucht Zeugen
Der 24-Jährige wurde und musste mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht werden. Von den weiteren Beteiligten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Kufstein bittet daher, mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7210 zu melden.
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