Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horrorfilm-Klassiker

50 Jahre „Das Omen“: Ab da war alles anders

Unterhaltung
17.06.2026 05:00
Sieht lieb aus, aber ist alles andere als das: Damien Thorn (Harvey Stephens) hat das ...
Sieht lieb aus, aber ist alles andere als das: Damien Thorn (Harvey Stephens) hat das Horror-Genre nachhaltig revolutioniert.(Bild: APA-Images /ehem. picturedesk)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Vor 50 Jahren kam der Horrorklassiker „Das Omen“ rund um den teuflischen Jungen Damien Thorn ins Kino. Der Film hat das Horrorgenre über Generationen hinweg verändert und die Menschen damals nachhaltig verstört. Was blieb davon übrig und wie erging es den Darstellern? Wir blicken zum Jubiläum zurück.

0 Kommentare

Vor diesem Knaben haben sich alle gefürchtet. Damien Thorn (Harvey Stephens) ist der Sohn des Teufels und der biblische Antichrist, der dazu bestimmt ist, die Apokalypse herbeizuführen. Geboren am 6. Juni 1971 um 6 Uhr morgens in Rom trägt er die Insignien Satans auch als Muttermal. Nach der Totgeburt seines Kindes wird er von Robert Thorn (Gregory Peck), dem amerikanischen Botschafter in England, adoptiert. Seiner Frau verheimlicht er das. Mit Fortdauer der Kindheit passieren grausame Dinge, was Pater Brennan (Patrick Troughton) auf den Plan ruft – es entwickelt sich für alle Beteiligten eine erschütternde Zeit.

Das abgrundtief Böse in Form eines KindesRichard Donners Horrorklassiker „Das Omen“ feiert seinen 50. Geburtstag und hat das Horrorfilm-Genre auf mehrfache Art und Weise nachhaltig verändert. Die Grundidee, dass das abgrundtief Böse in Form eines unschuldigen Kindes auftritt, hat in puncto Schrecken auch noch „Rosemary’s Baby“ (1969) und „Der Exorzist“ (1973) übertroffen. Als Schockeffekt etablierte sich damals auch die satanische Zahl 666. Von der Produktionsfirma gedruckte Poster schockierten einen Kinobesucher so sehr, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitt und die Vermischung aus Prophezeiungen über das Weltenende vermischt mit kirchlichen Verschwörungen dienten als Unterlage für unzählige folgende Horrorfilme.

Fortsetzungen

„Damien – Omen II“ kam 1978 in die Kinos.

„Barbara’s Baby – Omen III“ mit Sam Neill als erwachsenem Damien dann 1981. 

„Omen IV: Das Erwachen“ schaffte es 1991 nur ins Fernsehen.

2006 wurde mit Liev Schreiber ein mediokres Remake gewagt, die Serie „Damien“ floppte 2016.

Das Prequel „Das erste Omen“ 2024 war durchaus gelungen.

Die Hauptprotagonisten bilanzieren unterschiedlich. Gregory Peck bekam nur eine geringe Grundgage, war aber zu zehn Prozent umsatzbeteiligt, was sich bei 60 Millionen Dollar Einnahmen allein in den USA mehr als auszahlen sollte. Für Damien-Darsteller Stephens war der Beginn auch gleich wieder das Ende der Hollywood-Karriere. Im Remake von 2006 gab es noch einen Kurzauftritt als Klatschreporter, im realen Leben landete er in der Baubranche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
17.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
149.564 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
104.916 mal gelesen
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
93.600 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1353 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1112 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf