50 Jahre „Das Omen“: Ab da war alles anders

Vor diesem Knaben haben sich alle gefürchtet. Damien Thorn (Harvey Stephens) ist der Sohn des Teufels und der biblische Antichrist, der dazu bestimmt ist, die Apokalypse herbeizuführen. Geboren am 6. Juni 1971 um 6 Uhr morgens in Rom trägt er die Insignien Satans auch als Muttermal. Nach der Totgeburt seines Kindes wird er von Robert Thorn (Gregory Peck), dem amerikanischen Botschafter in England, adoptiert. Seiner Frau verheimlicht er das. Mit Fortdauer der Kindheit passieren grausame Dinge, was Pater Brennan (Patrick Troughton) auf den Plan ruft – es entwickelt sich für alle Beteiligten eine erschütternde Zeit.