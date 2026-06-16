Polizei nahm Einbrecher in Grazer Restaurant fest

Dieser Coup ging in die Hose. Ein 29-Jähriger wollte in der Nacht auf Dienstag in ein Grazer Restaurant einbrechen. Der Besitzer schlug aber rechtzeitig Alarm, der Kriminelle konnte daher noch am Tatort festgenommen werden.
Gegen 0.30 Uhr bemerkte der 43-jährige Restaurantbesitzer, dass sich eine unbekannte Person in seinem Lokal in der Keplerstraße befindet. Zudem war die Eingangstür beschädigt. Der Mann alarmierte die Polizei, Beamte durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten – und trafen auf den Tatverdächtigen.
Laut den bisherigen Ermittlungen soll der 29-Jährige zunächst eine Nebeneingangstür aufgebrochen und danach die Registrierkasse gewaltsam geöffnet haben. Beim Tatverdächtigen wurde Bargeld gefunden: Er wurde vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalreferat Graz geführt.
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