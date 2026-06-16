Am Schutzweg: Pkw kollidiert mit Fußgängerin (18)

Die 69-jährige Autofahrerin war am Montag kurz vor 19 Uhr auf der Mühldorfer Straße unterwegs, an der Kreuzung mit der Landesstraße 201 bog sie nach links ab. Gerade in diesem Augenblick überquerte eine 18-Jährige den Schutzweg im Bereich der Kreuzung. Die Lenkerin dürfte die Fußgängerin übersehen ab, laut eigenen Angaben wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet.