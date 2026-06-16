Am Schutzweg: Pkw kollidiert mit Fußgängerin (18)

Weil sie von der Sonne geblendet wurde, dürfte im südoststeirischen Feldbach eine Autofahrerin eine 18-Jährige auf einem Schutzweg übersehen haben. Die junge Frau musste mit Verletzungen ins Spital.
Die 69-jährige Autofahrerin war am Montag kurz vor 19 Uhr auf der Mühldorfer Straße unterwegs, an der Kreuzung mit der Landesstraße 201 bog sie nach links ab. Gerade in diesem Augenblick überquerte eine 18-Jährige den Schutzweg im Bereich der Kreuzung. Die Lenkerin dürfte die Fußgängerin übersehen ab, laut eigenen Angaben wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet.
Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der jungen Frau. Die 18-Jährige erlitt dabei laut Polizei Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Feldbacher Landeskrankenhaus gebracht. Dort musste sie stationär aufgenommen werden.
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