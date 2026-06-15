"Krone" Analysis
New Passenger Rights in the EU: What’s Coming, What’s Staying
Following the initial uproar over the curtailment of passenger rights under pressure from major airlines, the EU Parliament will hold a final vote tonight. Krone+ previews all the points—including those not yet known—and analyzes the changes in detail.
At the start of negotiations, far-reaching changes to existing passenger rights were on the agenda. This was primarily due to pressure from Germany and France, which have powerful players in the market—Lufthansa and Air France—to appease. These included, among other things, lower compensation payments, changes to the 3-hour rule for delays, broader authorization of no-show fees, and an expansion of so-called extraordinary circumstances to include additional scenarios such as strikes or staff shortages.
Read below for all the points that affect your air travel and what is changing:
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