New Passenger Rights in the EU: What’s Coming, What’s Staying

At the start of negotiations, far-reaching changes to existing passenger rights were on the agenda. This was primarily due to pressure from Germany and France, which have powerful players in the market—Lufthansa and Air France—to appease. These included, among other things, lower compensation payments, changes to the 3-hour rule for delays, broader authorization of no-show fees, and an expansion of so-called extraordinary circumstances to include additional scenarios such as strikes or staff shortages.