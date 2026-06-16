19 Millionen für neue Anlage samt neue Geschmäcker

Mit der größten Investition seiner Unternehmensgeschichte stellt sich Vöslauer für die Zukunft auf. Insgesamt 19 Millionen Euro flossen am Standort Bad Vöslau, Bezirk Baden, in eine neue sogenannte Aseptik-Anlage und dazugehöriger Infrastruktur. Die seit Mai in Betrieb befindliche Anlage ermöglicht die aseptische, also keimfreie Abfüllung von Wasser ohne Kohlensäure, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zucker und somit auch ohne Kalorien.