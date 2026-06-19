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TIPP DER WOCHE

Das SONNENTOR-Fest begeistert die ganze Familie

Niederösterreich
19.06.2026 15:30
Familienspaß im „Land der Kräuter“
Familienspaß im „Land der Kräuter“(Bild: hrebenko.com)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am kommenden Sonntag, den 21. Juni, erwartet kleine und große Besucher ein buntes Programm im Kräuterdorf Sprögnitz.

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SONNENTOR steht für Bio-Kräuter jeglicher Art und bietet mittlerweile eine unglaubliche Palette an Tees, Gewürzmischungen, Bio-Köstlichkeiten und vielem mehr. Das SONNENTOR-Fest am 21. Juni bietet die Möglichkeiten, in diese duftende Fülle einzutauchen!

Beginn ist um 10 Uhr im Kräuterdorf Sprögnitz in der Marktgemeinde Großgöttfritz im Bezirk Zwettl. Bis 17 Uhr gibt es ein reichhaltiges Programm, um die Welt der Kräuter zu entdecken.

Das SONNENTOR-Fest als Familien-Highlight!
Das SONNENTOR-Fest als Familien-Highlight!(Bild: hrebenko.com)

Um 10.30 Uhr ist die musikalisch umrahmte Eröffnung. Danach gibt es einen Bio-Bauern- und -Handwerksmarkt und viele Erlebnisstationen. Familien- und Spezial-Betriebsführungen geben Einblicke hinter die sonst verschlossenen Türen des Kräuterparadieses. Um 13.30 Uhr können die Besucher an einer Kräuterwanderung teilnehmen.

Stärken kann man sich mit Bio-Schmankerln bei Foodtrucks, Verkostungen und im Bio-Gasthaus „Leibspeis“. 

Zur Feier des Tages gibt es auch Tee-und Gewürz-Sondereditionen in exklusiver Zusammenstellung und im eigens gestalteten Festtagsdesign, mit persönlicher Botschaft zum Mitnehmen oder Verschenken.

Den kleinen Gästen wird absolut nicht langweilig werden – Kinderkarussell, Kistenrutsche, Kinderschminken, Bauerngolf und viele liebevoll gestaltete Erlebnisstationen hinterlassen garantiert bleibende Eindrücke. Eine besondere Station widmet sich dem Thema Boden. Hier können kleine Entdeckerinnen und Entdecker die Natur kennenlernen. Im SONNENSCHEINCHEN, der betrieblichen Tagesbetreuungseinrichtung von SONNENTOR, werden Steckenpferde gebastelt, die dann auch gleich am Steckenpferdpardours ausprobiert werden können.

Mitmachen erwünscht!
Mitmachen erwünscht!(Bild: SONNENTOR)

Erstmals gibt es auch diesmal eine Klub Lounge mit Mocktails zu Livemusik.

Der Eintritt ist frei (ausgenommen Betriebs- und Familienführungen und Kräuterwanderung). Bitte melden Sie sich zu den Führungen rechtzeitig an.

Die genaue Anschrift lautet 3913 Sprögnitz, Sprögnitz Nr. 10. Alle Infos finden Sie auf www. sonnentor.com oder gerne auch telefonisch unter 02875/7256.

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