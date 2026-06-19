Das SONNENTOR-Fest begeistert die ganze Familie

Am kommenden Sonntag, den 21. Juni, erwartet kleine und große Besucher ein buntes Programm im Kräuterdorf Sprögnitz.
SONNENTOR steht für Bio-Kräuter jeglicher Art und bietet mittlerweile eine unglaubliche Palette an Tees, Gewürzmischungen, Bio-Köstlichkeiten und vielem mehr. Das SONNENTOR-Fest am 21. Juni bietet die Möglichkeiten, in diese duftende Fülle einzutauchen!
Beginn ist um 10 Uhr im Kräuterdorf Sprögnitz in der Marktgemeinde Großgöttfritz im Bezirk Zwettl. Bis 17 Uhr gibt es ein reichhaltiges Programm, um die Welt der Kräuter zu entdecken.
Um 10.30 Uhr ist die musikalisch umrahmte Eröffnung. Danach gibt es einen Bio-Bauern- und -Handwerksmarkt und viele Erlebnisstationen. Familien- und Spezial-Betriebsführungen geben Einblicke hinter die sonst verschlossenen Türen des Kräuterparadieses. Um 13.30 Uhr können die Besucher an einer Kräuterwanderung teilnehmen.
Stärken kann man sich mit Bio-Schmankerln bei Foodtrucks, Verkostungen und im Bio-Gasthaus „Leibspeis“.
Zur Feier des Tages gibt es auch Tee-und Gewürz-Sondereditionen in exklusiver Zusammenstellung und im eigens gestalteten Festtagsdesign, mit persönlicher Botschaft zum Mitnehmen oder Verschenken.
Den kleinen Gästen wird absolut nicht langweilig werden – Kinderkarussell, Kistenrutsche, Kinderschminken, Bauerngolf und viele liebevoll gestaltete Erlebnisstationen hinterlassen garantiert bleibende Eindrücke. Eine besondere Station widmet sich dem Thema Boden. Hier können kleine Entdeckerinnen und Entdecker die Natur kennenlernen. Im SONNENSCHEINCHEN, der betrieblichen Tagesbetreuungseinrichtung von SONNENTOR, werden Steckenpferde gebastelt, die dann auch gleich am Steckenpferdpardours ausprobiert werden können.
Erstmals gibt es auch diesmal eine Klub Lounge mit Mocktails zu Livemusik.
Der Eintritt ist frei (ausgenommen Betriebs- und Familienführungen und Kräuterwanderung). Bitte melden Sie sich zu den Führungen rechtzeitig an.
Die genaue Anschrift lautet 3913 Sprögnitz, Sprögnitz Nr. 10. Alle Infos finden Sie auf www. sonnentor.com oder gerne auch telefonisch unter 02875/7256.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.