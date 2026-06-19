Das SONNENTOR-Fest begeistert die ganze Familie

Den kleinen Gästen wird absolut nicht langweilig werden – Kinderkarussell, Kistenrutsche, Kinderschminken, Bauerngolf und viele liebevoll gestaltete Erlebnisstationen hinterlassen garantiert bleibende Eindrücke. Eine besondere Station widmet sich dem Thema Boden. Hier können kleine Entdeckerinnen und Entdecker die Natur kennenlernen. Im SONNENSCHEINCHEN, der betrieblichen Tagesbetreuungseinrichtung von SONNENTOR, werden Steckenpferde gebastelt, die dann auch gleich am Steckenpferdpardours ausprobiert werden können.