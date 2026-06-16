„Goldene Kelle“ für vorbildliche Bauprojekte in NÖ

Bewahren und neues Leben einhauchen: Das passt auch zu den anderen sechs Siegerbauten: ein Winzerhaus in Imbach, die moderne Nachmittagsbetreuung in der alten Press- und Gärhalle der Retzer Winzergenossenschaft, ein Wohnhaus in Arbesbach, ein Bauernhaus in Tulbing, der Stiftskeller in Klein-Mariazell und der Schüttkasten in Niedergrünbach. Letztere stand überhaupt seit Jahrzehnten leer. Heute sind im historischen Kornspeicher von 1693 Ferienwohnungen samt Spa-Bereich untergebracht.