Missing for eight years
Killed and buried: Murder charges in the Jenni case
Jenni Scharinger had been listed as missing for nearly eight years—ever since the then 21-year-old law student disappeared from her Vienna apartment. Last January, the young woman’s ex-boyfriend confessed to the crime. Now, murder charges have been filed against him.
The victim’s mother had never believed that her beloved daughter had left of her own accord—as the “missing woman’s” boyfriend had long claimed. And so the retired teacher had never stopped investigating Jeni’s mysterious disappearance; nor had she stopped conducting excavations in a forest in the Hollabrunn district. Where she suspected her child’s body was buried.
Toward the end of last year, Clemens T.—who had changed his name to Mairon K. in 2016—increasingly came under the scrutiny of the criminal investigation department. An undercover agent had made contact with him via a dating app; the now 33-year-old man from Lower Austria had subsequently written extensively in chats about methods for best disposing of a body...
In early 2027, the trained gardener then confessed to the crime. He told the criminal investigation department at the time that he had “unintentionally strangled” his ex-girlfriend on the morning of January 22, 2018, in her apartment in Vienna’s Brigittenau district during an argument.
Since then, he has been held in pretrial detention at the Josefstadt Correctional Facility. He was examined long ago by court psychiatrist Peter Hofmann. Diagnosis: The defendant suffers from a severe personality disorder with strong narcissistic tendencies. He has a pronounced compulsion to control and reacts to rejection with aggression...
The fact is: Jenni Scharinger had
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