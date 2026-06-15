Adrenalinjunkie Lehmann übt Backflips auf Jamaika

Nach einer turbulenten Saison inklusive Wechsel von Como nach Leicester scheint die 27-Jährige die Auszeit ohne rundem Leder am Fuß vollends zu genießen. Und wer weiß: Vielleicht nimmt Lehmann kommende Saison ja den einen oder anderen auf Jamaika antrainierten Rückwärtssalto in ihr Jubel-Repertoire auf.