Adrenalinjunkie Lehmann übt Backflips auf Jamaika

Auch im Urlaub scheint Alisha Lehmann stets das Abenteuer zu suchen. Während die Leicester-Stürmerin auf Jamaika die Seele baumeln lässt, lässt sie ihre Follower stets auf Instagram an ihrer Reise teilhaben – Backflip-Videos inklusive ...
Ob paddelnd am Floß, Kokosnuss-schlürfend oder Klippen-springend: Ganz ohne Adrenalin-Kick geht für Lehmann offenbar nichts. Was man der 66-fachen Schweizer Teamspielerin und ihrem Partner Montel McKenzie lassen muss: Backflips scheinen die durchaus zu beherrschen.
Nach einer turbulenten Saison inklusive Wechsel von Como nach Leicester scheint die 27-Jährige die Auszeit ohne rundem Leder am Fuß vollends zu genießen. Und wer weiß: Vielleicht nimmt Lehmann kommende Saison ja den einen oder anderen auf Jamaika antrainierten Rückwärtssalto in ihr Jubel-Repertoire auf.
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