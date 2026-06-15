Für Sonnenfinsternis im August bestens gerüstet

Beste Bedingungen herrschten bei der „Krone“-Sonnenshow auf der Sternwarte Martinsberg. Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel und sorgte für ideale Voraussetzungen, damit die Gewinner des Gewinnspiels zum ersten Mal in ihrem Leben unseren Heimatstern genauer unter die Lupe nehmen konnten. Mit großem Feldstecher und Spezialfiltern konnte man gefahrlos die Sonnenoberfläche beobachten. „Besonders beeindruckend waren viele sichtbare Sonnenflecken. Dass die meisten größer als die Erde sind, sorgte für großes Staunen.“, erzählt Obmann Michael Jäger.