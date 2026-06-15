Für Sonnenfinsternis im August bestens gerüstet

Sieger des „Krone“-Sonnengucker-Gewinnspiels konnten auf der Waldviertler Sternwarte Martinsberg Spektakuläres beobachten und wurden optimal auf die anstehende Sonnenfinsternis im August vorbereitet.
Beste Bedingungen herrschten bei der „Krone“-Sonnenshow auf der Sternwarte Martinsberg. Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel und sorgte für ideale Voraussetzungen, damit die Gewinner des Gewinnspiels zum ersten Mal in ihrem Leben unseren Heimatstern genauer unter die Lupe nehmen konnten. Mit großem Feldstecher und Spezialfiltern konnte man gefahrlos die Sonnenoberfläche beobachten. „Besonders beeindruckend waren viele sichtbare Sonnenflecken. Dass die meisten größer als die Erde sind, sorgte für großes Staunen.“, erzählt Obmann Michael Jäger.
70.000 Kilometer hohe Materieauswürfe
Ein weiterer Höhepunkt war die Beobachtung mit Spezialfernrohr. Dadurch konnten gewaltige, bis zu 70.000 Kilometer hohe Materieauswürfe auf der Sonnenoberfläche sichtbar gemacht werden.
Zweites „Highlight“ der Veranstaltung war die Vorbereitung auf die große Sonnenfinsternis am 12. August. Dieses seltene Himmelsereignis findet zu Sonnenuntergang statt. Von den Experten des Astronomischen Zentrums erhielten die Besucher wertvolle Tipps für die optimale Beobachtung.
„Es ist wichtig, sich auf die beste Sonnenfinsternis der nächsten Jahrzehnte gut vorzubereiten. Man braucht einen optimalen Beobachtungsplatz mit freiem Blick auf den Nordwesthorizont. Und man einen guten Augenschutz“, sagt Jäger. Die „Krone“ Gewinner sind nun dafür bestens gerüstet: Jeder Teilnehmer erhielt eine Finsternisbrille.
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