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40 Jahre später

Die 80er-Nostalgie floriert: Großer Hype um He-Man

Unterhaltung
16.06.2026 05:00
„Bei der Macht von Grayskull“ – Adam alias He-Man reckt seinen verlängerten Arm in die Höhe. Den ...
„Bei der Macht von Grayskull“ – Adam alias He-Man reckt seinen verlängerten Arm in die Höhe. Den Fans gefällt das auch heute noch.(Bild: AP/Giles Keyte)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die Neuverfilmung des Spielefiguren-Hits spielt einmal mehr mit der bei vielen so beliebten 80er-Jahre-Nostalgie. Der Hype um den blonden Hünen und sein Zauberschwert Grayskull ist auch 40 Jahre später noch vorhanden – oder eben wieder.

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Zugegeben – wer im Kino die feine Klinge liebt, der ist bei der brandneuen Spielfiguren-Verfilmung „Masters Of The Universe“ wahrscheinlich fehl am Platz. Der Londoner Newcomer Nicholas Galitzine spielt darin den jungen Prinzen Adam, der vom königlichen Waffenmeister Duncan (Idris Elba) trainiert und dann von seinem Planeten Eternia wird, um auf der Erde aufzuwachsen. 15 Jahre später führt ihn das sagenumwobene Zauberschwert von Grayskull zurück in die Heimat, wo Adam sofort erkennt, dass sie vom kompromisslosen Herrscher Skeletor (Jared Leto) unterdrückt wird. Um seine Heimat vom Joch zu befreien, nimmt er die Identität des He-Man an und bekämpft den Bösewicht fortan.

Muskelprotz Dolph Lundgren spielte den kampfstarken Hünen schon 1987 – damit waren nicht alle ...
Muskelprotz Dolph Lundgren spielte den kampfstarken Hünen schon 1987 – damit waren nicht alle zufrieden.(Bild: CANNON FILMS / Ronald Grant Arch)

Ganz so erfolgreich wie von den Machern erhofft läuft die Neuverfilmung der kultigen Mattel-Spielfigur global nicht, doch das wieder ins Gedächtnis rufen des blonden Hünen sorgt für einen Franchise-Nostalgiehype. Dass man gerade mit den heute gerne verklärten 80er-Jahren viel Geld machen kann, wissen wir nicht erst seit „Stranger Things“.

Daten & Fakten

„Masters Of The Universe“ ist ein Fantasy-Franchise, das 1982 in Form von Spielfiguren auf den Markt kam und sich durch den großen Erfolg auf Comics, Hörspiele, TV-Serien, Videospiele und Filme erweiterte. Bei den Figuren gibt es seit den 2000er-Jahren zahlreiche Wiederauflagen – den Umsatzhöhepunkt erzielten sie 1986 mit rund 400 Millonen Dollar. Über die Jahre wurden ganze sechs verschiedene Zeichentrickserien realisiert und zwei reale Verfilmungen in die Hand genommen. Kann der Hype jetzt bestehen bleiben?

Das weltbekannte Fantasy-Franchise wurde von 1982 bis 1988 als Spielfiguren aufgelegt und mehr als 2000 Mal reproduziert. He-Man und She-Ra gehören zur global bekannten, amerikanischen Popkultur und wurde 1987 mit dem schwedischen Actionhünen erstmals real verfilmt – entfernte sich aber weit von der realen Vorlage. Fans lieben aber auch den Trash-Faktor der 80er-Verfilmung und erfreuen sich über eine Cameo-Rolle Lundgrens in der Neuadaption. „Bei der Macht von Grayskull“ – weitere Fortsetzungen sind zu erwarten.

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