Die 80er-Nostalgie floriert: Großer Hype um He-Man

Zugegeben – wer im Kino die feine Klinge liebt, der ist bei der brandneuen Spielfiguren-Verfilmung „Masters Of The Universe“ wahrscheinlich fehl am Platz. Der Londoner Newcomer Nicholas Galitzine spielt darin den jungen Prinzen Adam, der vom königlichen Waffenmeister Duncan (Idris Elba) trainiert und dann von seinem Planeten Eternia wird, um auf der Erde aufzuwachsen. 15 Jahre später führt ihn das sagenumwobene Zauberschwert von Grayskull zurück in die Heimat, wo Adam sofort erkennt, dass sie vom kompromisslosen Herrscher Skeletor (Jared Leto) unterdrückt wird. Um seine Heimat vom Joch zu befreien, nimmt er die Identität des He-Man an und bekämpft den Bösewicht fortan.