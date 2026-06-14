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Murder in the Host Country

World Cup: Mayor Shot Dead in Southern Mexico

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14.06.2026 02:16
In the host country, Mexico, a mayor has been shot dead.
In the host country, Mexico, a mayor has been shot dead.(Bild: AFP/ULISES RUIZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Terrible news on the sidelines of the World Cup. In host country Mexico, a mayor in the southern state of Oaxaca has been shot dead. 

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Joel Bravo, the mayor of the small town of San Miguel Amatitlán in the southern state of Oaxaca, was killed in an armed attack, the prosecutor’s office said. It did not provide further details. Drug cartels are engaged in a bitter battle over smuggling routes in the region. The Jalisco Nueva Generación and Sinaloa cartels are active in Oaxaca.

“We will not allow violence to prevail”
Oaxaca Governor Salomón Jara condemned the violent act. “In Oaxaca, we will not allow violence to prevail over the law or the will of our communities,” he wrote on the online platform X. According to the prosecutor’s office, police presence in the region has been reinforced, and a special task force has been deployed to search for the attackers.

Years of a bitter drug war
Abitterdrug war has been raging in Mexicoforyears between rival cartels. Since the government launched a controversial military operation against organized crime in 2006, more than 350,000 people have been killed in the country, including nearly 100 mayors.

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