Group B Live Updates
LIVE: How will Switzerland fare against Qatar in the World Cup?
First match day at the World Cup in North America! Qatar faces Switzerland in the opening match. The game kicks off at 9 p.m. We’ll be reporting live (live ticker below).
Here is the live ticker:
Switzerland enters the opening match as the heavy favorite. In qualifying, Murat Yakin’s squad didn’t lose a single game. In World Cup preparation, they won convincingly 4-1 against Austria’s group opponent Jordan, but only managed a 1-1 draw against Australia.
Qatar as the underdog
The 2022 World Cup finals on home soil did not go as hoped for Qatar. With three losses, they finished in last place in the group. In their World Cup warm-up matches, Qatar failed to secure a single victory. A 0-1 loss to Ireland and a scoreless draw against El Salvador clearly show that the 56th-ranked team in the FIFA World Rankings is clearly the underdog.
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