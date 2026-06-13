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13.06.2026 20:24
Josef Pröll and Ralf Rangnick
Josef Pröll and Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Head coach Ralf Rangnick is set to receive two million euros net annually in the future—significantly more than before. Nearly half of his salary is being financed by four ÖFB sponsors: UNIQA, Raiffeisen, Sporteo, and IMMOunited.

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The Austrian Football Association refers to a “significant financial commitment” from the quartet, without citing specific figures. “Their support has played a key role in enabling us to continue on this successful path together,” explained ÖFB boss Josef Pröll.

Rangnick could have earned significantly more as early as 2024. Back then, shortly before the European Championship, the Swabian turned down a coaching offer from Bayern Munich to remain as head coach in Austria. This was followed by rejections of offers from Dortmund and Milan.

(Bild: Kronen Zeitung)

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“It’s clear that the ÖFB cannot compete financially with top international clubs. There were, and I want to emphasize this explicitly, other factors that convinced Ralf Rangnick,” said Pröll. “Austria and Ralf Rangnick—they’re just a perfect fit.”

Strong Record
After 45 international matches to date, Rangnick’s record stands at 27 wins, eight draws, and ten losses. His points average of 1.98 is the highest of any ÖFB head coach since 1945 who has been in charge for at least ten matches.

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