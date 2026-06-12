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Grazathlon für Kinder

Juniors stürzten sich im Augarten in den Gatsch

Steiermark
12.06.2026 17:01
„Hupf in Gatsch“ nahmen die Kinder gestern wörtlich.
„Hupf in Gatsch“ nahmen die Kinder gestern wörtlich.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Kinder und Jugendliche eroberten beim Center West Junior Grazathlon bereits am Freitagnachmittag den Augarten. Am morgigen Samstag starten die Erwachsenen am rund zehn Kilometer langen Parkour in der Grazer Innenstadt.

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„Los geht’s, David!“ Bevor beim Merkur Grazathlon am Samstag die Erwachsenen ins Schwitzen kommen, wurden die Kleinen bereits am Freitagnachmittag beim Center West Junior Grazathlon im Augarten lautstark angefeuert. Neben den Acht- bis 15-Jährigen durften heuer erstmals auch Vier- bis Siebenjährige an den Start gehen.

Auf sie alle wartete eine rund zwei Kilometer lange Strecke mit zehn Hindernissen. Neben Balance- und Kletterstationen war das Hindernis „Hupf in Gatsch“ ein echtes Highlight für die Kinder. Voller Freude konnten sie hier in einen mit Wasser befüllten Container springen und sich abkühlen.

Voller Power und Motivation ging es durch den Augarten.
Voller Power und Motivation ging es durch den Augarten.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der heutige Parkour zieht sich auf zehn Kilometern durch die Grazer Innenstadt. Auf unsere Abonnenten wartet beim „Krone“-Stand im Augarten ein virtuelles Glücksrad. Außerdem bekommen Sie mit der BonusCard Vergünstigungen beim „Kaiser Greißler“ in der Kaiserfeldgasse.

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