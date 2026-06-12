Waffen, Haselsteiner: Third Indictment Against Benko

René Benko is facing his third trial in his hometown of Innsbruck: The 49-year-old Signa founder, who has been in pretrial detention since January 23, 2025, has been facing another indictment from the WKStA since Friday. In the 27-page document, which is in the possession of the “Krone,” the financial juggler is accused of the crimes of aggravated fraud and fraudulent bankruptcy. The presumption of innocence applies.