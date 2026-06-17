Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Ö-Familienunternehmen auf Erfolgskurs

Specials
17.06.2026 00:01
Werbung
(Bild: Foto Semrad)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der heimische Mobilfunkmarkt war 2015 bereits mehr als gesättigt. Dennoch wagte ein Weinviertler Familienunternehmen den mutigen Schritt und setzte alles auf eine Karte.

Grund dafür war ein Zeitungsartikel, der spusu Gründer Franz Pichler beim Frühstückskaffee ins Auge sprang. Darin wurde die Fusion von Orange und Hutchison Drei zum Thema gemacht. Um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, musste Drei ihr Netz für virtuelle Anbieter („MVNOs“) öffnen. Für Pichler war klar: Diese Gelegenheit will er mit seinem damals 20-köpfigen Technikunternehmen nutzen. Gesagt, getan.

Kaum jemand hätte damals darauf gewettet, dass der kleine Herausforderer langfristig gegen die großen, etablierten Telekomkonzerne bestehen würde.

Heute, elf Jahre später, surfen bereits über 700.000 Kunden in Österreich mit spusu - und auch international schreibt man Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es spusu bereits in Italien, Großbritannien und der Schweiz. 

(Bild: spusu)

Mit Deutschland folgte nun ein weiterer großer Meilenstein. Gemäß der spusu Tradition startete der Mobilfunker dort am 15. Juni – und das mit weltmeisterlicher Unterstützung. Markenbotschafter ist nämlich die Fußballikone Bastian Schweinsteiger. 

Kundenservice ohne Umwege
Der Kundenservice von spusu entwickelte sich früh zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor – weil er in der Telekombranche eine echte Seltenheit ist. Während viele Anbieter die Kundenbetreuung zunehmend auslagern oder durch KI austauschen, setzt das Familienunternehmen bewusst auf eigene, engagierte Mitarbeiter.

Zitat Icon

„Wenn ein Kunde bei uns anruft, hebt ein echter Mensch ab. Das klingt logisch, ist heutzutage aber leider längst keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Franz Pichler, Spusu Geschäftsführer

Wer anruft, erreicht das Service-Team in durchschnittlich 10 Sekunden. Alternativ kann man auch einfach eine kurze WhatsApp Nachricht schreiben.

Kernvorteil Technologie
Ein ganz wesentliches Alleinstellungsmerkmal von spusu ist das Mobilfunk-Kernnetzwerk. Als technisches Herzstück eines jeden Mobilfunkers steuert es die Verbindung zu anderen Netzen und dem Internet. Weltweit gibt es nur wenige Provider mit eigenem Kernnetzwerk, die meisten kaufen es von internationalen Großkonzernen zu. Das spusu Technik-Team hingegen hat diese Schlüsseltechnologie in Eigenregie entwickelt.
„So ersparen wir uns millionenteure Lizenzgebühren und können unseren Kundinnen und Kunden langfristig Premium-Qualität zu fairen Preisen bieten – ganz ohne Indexanpassung oder Servicepauschale“, betont Pichler.

(Bild: spusu)

Regional verwurzelt, international erfolgreich
spusu ist zu 100 Prozent eigentümergeführt, auf externe Investoren verzichtet der Mobilfunkanbieter, entgegen dem Branchentrend, ganz bewusst.

Während große Konzerne oft von Quartalszahlen und kurzfristigen Renditezielen getrieben werden, denkt man bei spusu langfristig: „Als Familienunternehmen planen wir nicht in Jahren, sondern in Generationen.“

Trotz internationalem Wachstum bleibt das Team um Franz Pichler auch regional verwurzelt – und ein Großteil der Wertschöpfung in Österreich. Mittlerweile zählt die spusu Familie über 300 Mitarbeiter.

„In all unseren Ländern verfolgen wir denselben Anspruch: beste Qualität zu fairen Preisen anzubieten und die Menschen glücklich zu machen. Unsere wichtigste Kennzahl ist die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Pichler weiter.

Elf Jahre nach dem Start zeigt spusu damit, dass Wachstum und Bodenständigkeit kein Widerspruch sein müssen – sondern vielleicht genau die Kombination sind, die aus einer österreichischen Idee eine internationale Erfolgsgeschichte machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
17.06.2026 00:01
Loading

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
149.168 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
104.797 mal gelesen
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
93.452 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1353 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1112 mal kommentiert
Mehr Specials
Prozess um Millionen
Haftstrafen: Mit Doppelgänger Testament gefälscht
Handys und Drogen?
Mama von Häftling als Häfn-Schmugglerin angeklagt
Millionen-Einsparung
16 Bezirksgerichte sollen zugesperrt werden
Prozess in Eisenstadt
Bub von Stiefvater abgewatscht und gedemütigt
Skandal in Kärnten
Sexuelle Belästigung: Anklage gegen zwei Beamte!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf