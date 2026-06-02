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Schwer verletzt

Mann klemmte sich bei Unfall mit Stapler Hand ein

Tirol
02.06.2026 18:52
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: xartproduction - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schweren Arbeitsunfall am Montag auf einem Firmengelände in Leutasch in Tirol! Ein Arbeiter (29) wurde bei einem Unfall mit einem Gabelstapler schwer verletzt und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

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Der 29-Jährige war gegen 15 Uhr auf einem Firmengelände mit einem Gabelstapler unterwegs, als das Fahrzeug bei einem Lenkmanöver nach rechts plötzlich auf die linke Seite kippte.

Arbeiter konnte sich nicht selbst befreien
Dabei geriet die linke Hand des Arbeiters zwischen das Führerhaus des umgestürzten Staplers und den Asphaltboden. „Der Mann zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu und konnte sich nicht selbst befreien“, heißt es seitens der Polizei.

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Arbeitskollege schlug Alarm
Ein anwesender Kollege reagierte geistesgegenwärtig, eilte dem Verletzten sofort zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der 29-Jährige mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

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