Officially confirmed
It’s a done deal! Schalke 04 signs former Austrian national team striker
“Alea iacta est”—the die is cast—a former Austrian national team striker has found a new club!
Junior Adamu is transferring with immediate effect within Germany’s Bundesliga from SC Freiburg to promoted side FC Schalke 04. The 25-year-old, who had sought his fortune in Breisgau in July 2023 after arriving from Red Bull Salzburg and was most recently on loan to Celtic Glasgow in Scotland, has signed a contract with the “Royal Blues” through June 2029.
“A player who meets the requirements of our playing philosophy!”
“With Junior, we’re adding a player who meets the requirements of our playing philosophy. He works hard against the ball and provides his teammates with passing options through deep, quick runs,” said sporting director Youri Mulder during the presentation of the Austrian as a new signing for Schalke. Adamu is a team player who can showcase his strengths in multiple attacking positions and within various tactical systems.
And Adamu himself? He emphasized above all that in all his discussions with Schalke officials, led by Austrian coach Miron Muslić, it had been made clear to him “why the coach and the sporting management would like to have me on their team. ‘The trust of the officials and the clear game plan were ultimately the reasons for playing for this club with its enthusiastic fans.’”
The clubs involved did not disclose any further details regarding the terms of the transfer …
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