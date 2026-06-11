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“Dai, Dai” presents

Here we go! The World Cup opening ceremony LIVE NOW

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10.06.2026 23:05
Pop superstar Shakira in action
Pop superstar Shakira in action(Bild: EPA/SASHENKA GUTIERREZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It was short and sweet: the grand opening ceremony for the 23rd World Cup in soccer history, held in the U.S., Canada, and Mexico! The colorful spectacle at the legendary Azteca Stadium was dominated above all by pop star Shakira, who performed her official World Cup song “Dai Dai” on the arena’s field as the gala came to a close…

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Here are the best photos from the World Cup opening ceremony:

(Bild: AP/Ricardo Mazalan)
(Bild: AP/Ricardo Mazalan)
(Bild: AP/Ricardo Mazalan)
(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
(Bild: AFP/RODRIGO OROPEZA)
(Bild: AP/Silvia Izquierdo)
(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
(Bild: AFP/RODRIGO OROPEZA)
(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)
(Bild: AFP/MARIO VAZQUEZ)
(Bild: EPA/SASHENKA GUTIERREZ)

Here’s the LIVE TICKER from the World Cup opening ceremony to read

Along with the Colombian singer Shakira, the Nigerian Afrobeats musician Burna Boy, Belinda, Los Ángeles Azules, and Maná—one of the many elements of the opening ceremony designed to illustrate the connection between the host country, Mexico, and Latin America with the wider world.

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