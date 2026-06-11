“Dai, Dai” presents
Here we go! The World Cup opening ceremony LIVE NOW
It was short and sweet: the grand opening ceremony for the 23rd World Cup in soccer history, held in the U.S., Canada, and Mexico! The colorful spectacle at the legendary Azteca Stadium was dominated above all by pop star Shakira, who performed her official World Cup song “Dai Dai” on the arena’s field as the gala came to a close…
Here are the best photos from the World Cup opening ceremony:
Here’s the LIVE TICKER from the World Cup opening ceremony to read
Along with the Colombian singer Shakira, the Nigerian Afrobeats musician Burna Boy, Belinda, Los Ángeles Azules, and Maná—one of the many elements of the opening ceremony designed to illustrate the connection between the host country, Mexico, and Latin America with the wider world.
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