Grünraum-Zwang für Gemeinden: „EU-Irsinn“

„Das ist ein Schildbürgerstreich und wir werden hier ganz klar auf die Stopptaste drücken“, sagen Landesvize Stephan Pernkopf und Gemeindebund-Präsident Hannes Pressl zu einer EU-Verordnung, die Niederösterreich hart treffen würde. Die Regel sieht vor, dass Grünflächen und Bäume in den Gemeinden bis 2030 nicht weniger werden dürfen und danach sogar zunehmen müssen. Wer auf einer grünen Fläche baut, muss an einer anderen Fläche neuen Grünraum schaffen. Laut Pernkopf würden so ländliche Gemeinden benachteiligt werden.