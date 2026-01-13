Kaum zu glauben – seit 100 Jahren bereits fahren Menschen mit der Seilbahn auf die Rax. Sie fördert den Tourismus, schafft Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze. Und bringt Menschen ohne Anstrengung und sicher in luftige Höhe, um sich eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag nehmen zu können.
Fast 100 Jahre ist es her, dass am 9. Juni 1926 auf der Rax die erste Personen-Seilschwebebahn eröffnet wurde. „Damals wurde sie noch als ’Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus’ beschrieben“, erklärt Raxseilbahn-Betreiber Bernd Scharfegger. In weniger als acht Minuten transportiert sie ihre Gäste über mehr als 1000 Höhenmeter bergauf und bergab.
Die Rax war bereits zu Beginn des 20. Jahrhungerts ein beliebtes Ziel für Alpinisten und Erholungssuchende. Doch der Aufstieg war mühsam. Und so begann der Hotelier und Bergfreund Camillo Kronich, sich im Jahr 1925 für den Bau einer Seilbahn einzusetzen. 2016 erfolgte eine umfassende Revitalisierung. Und es hat sich gelohnt, denn jährlich nutzen rund 200.000 Gäste die Gondel, um einfach und schnell auf das idyllische Raxplateau mit seinen zahlreichen Wanderwegen und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten zu gelangen.
Zum 100-jährigen will man nun das Gemeinschaftserlebnis noch mehr in den Mittelpunkt stellen. „Der Begriff ’RAXEN’ soll sich künftig als Synonym für das Wandern auf der Rax etablieren“, wünscht sich Bernd Scharfegger.
Zahlreiche Veranstaltungen, die das Wander- und Naturerlebnis genauso wie Kulinarik und Historisches vereinen, stehen dafür im Jubiläumsjahr am Programm. Auch einige neue Kombitickets wird es dazu geben.
Höllentahlbahn ist 100 Jahre alt und verzeichnet Rekord
Und auch die Höllentalbahn am Fuße der Rax feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Da der erwartete Ansturm damals mit Pferdekutschen alleine nicht zu bewältigen war, wurde eine bestehende Materialbahn zu einer damals hochmodernen elektrischen Lokalbahn ausgebaut. „Sie diente früher als wichtiger Zubringer zur Seilbahn und machte die Rax zu einem der ersten modernen Ausflugsziele Österreichs“, erzählt Albert Malli, Geschäftsführer der Höllentalbahn-Projekt GmbH. Heute wird die Bahn dank des Engagements zahlreicher Ehrenamtlicher erfolgreich als Museumsbahn betrieben. 2025 wurde mit 10.000 Fahrgästen ein neuer Rekord verzeichnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.