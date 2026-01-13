Vorteilswelt
100 Jahre Rax-Seilbahn

„Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“

Niederösterreich
13.01.2026 17:00
Am 9. Juni 1926 wurde die erste Rax-Seilbahn in Betrieb genommen. Damals nannte man sie noch ...
Am 9. Juni 1926 wurde die erste Rax-Seilbahn in Betrieb genommen. Damals nannte man sie noch „Personen-Schwebebahn“.(Bild: Krone KREATIV/Scharfegger‘s Raxalpen Resort Doris Seebacher)

Kaum zu glauben – seit 100 Jahren bereits fahren Menschen mit der Seilbahn auf die Rax. Sie fördert den Tourismus, schafft Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze. Und bringt Menschen ohne Anstrengung und sicher in luftige Höhe, um sich eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag nehmen zu können. 

Fast 100 Jahre ist es her, dass am 9. Juni 1926 auf der Rax die erste Personen-Seilschwebebahn eröffnet wurde. „Damals wurde sie noch als ’Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus’ beschrieben“, erklärt Raxseilbahn-Betreiber Bernd Scharfegger. In weniger als acht Minuten transportiert sie ihre Gäste über mehr als 1000 Höhenmeter bergauf und bergab.

In acht Minuten auf 1.547 Meter Seehöhe – im Jahr 2016 wurde die Raxseilbahn umfassend ...
In acht Minuten auf 1.547 Meter Seehöhe – im Jahr 2016 wurde die Raxseilbahn umfassend revitalisiert, um Wanderer noch schneller auf das Raxplateau bringen zu können.(Bild: Doris Seebacher)
Schneeschuhwandern ist derzeit der absolute Hit auf dem Raxplateau.
Schneeschuhwandern ist derzeit der absolute Hit auf dem Raxplateau.(Bild: www.raxalpe.com)
Tamara T. (Schneeschuhwanderer), Silvana Mock (Marketingleitung Rax-Seilbahn), Bernd ...
Tamara T. (Schneeschuhwanderer), Silvana Mock (Marketingleitung Rax-Seilbahn), Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger‘s Raxalpen Resorts, Albert Malli, Geschäftsführer der Höllentalbahn-Projekt GmbH und Vanessa Licht (Schneeschuhwanderer).(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)

Die Rax war bereits zu Beginn des 20. Jahrhungerts ein beliebtes Ziel für Alpinisten und Erholungssuchende. Doch der Aufstieg war mühsam. Und so begann der Hotelier und Bergfreund Camillo Kronich, sich im Jahr 1925 für den Bau einer Seilbahn einzusetzen. 2016 erfolgte eine umfassende Revitalisierung. Und es hat sich gelohnt, denn jährlich nutzen rund 200.000 Gäste die Gondel, um einfach und schnell auf das idyllische Raxplateau mit seinen zahlreichen Wanderwegen und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten zu gelangen.

100 Jahre Rax-Seilbahn
100 Jahre Rax-Seilbahn(Bild: www.raxalpe.com)

Zum 100-jährigen will man nun das Gemeinschaftserlebnis noch mehr in den Mittelpunkt stellen. „Der Begriff ’RAXEN’ soll sich künftig als Synonym für das Wandern auf der Rax etablieren“, wünscht sich Bernd Scharfegger.

Zahlreiche Veranstaltungen, die das Wander- und Naturerlebnis genauso wie Kulinarik und Historisches vereinen, stehen dafür im Jubiläumsjahr am Programm. Auch einige neue Kombitickets wird es dazu geben. 

Höllentahlbahn ist 100 Jahre alt und verzeichnet Rekord
Und auch die Höllentalbahn am Fuße der Rax feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Da der erwartete Ansturm damals mit Pferdekutschen alleine nicht zu bewältigen war, wurde eine bestehende Materialbahn zu einer damals hochmodernen elektrischen Lokalbahn ausgebaut. „Sie diente früher als wichtiger Zubringer zur Seilbahn und machte die Rax zu einem der ersten modernen Ausflugsziele Österreichs“, erzählt Albert Malli, Geschäftsführer der Höllentalbahn-Projekt GmbH. Heute wird die Bahn dank des Engagements zahlreicher Ehrenamtlicher erfolgreich als Museumsbahn betrieben. 2025 wurde mit 10.000 Fahrgästen ein neuer Rekord verzeichnet.

https://www.raxalpe.com/

https://www.lokalbahnen.at/hoellentalbahn/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
