„Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“

Die Rax war bereits zu Beginn des 20. Jahrhungerts ein beliebtes Ziel für Alpinisten und Erholungssuchende. Doch der Aufstieg war mühsam. Und so begann der Hotelier und Bergfreund Camillo Kronich, sich im Jahr 1925 für den Bau einer Seilbahn einzusetzen. 2016 erfolgte eine umfassende Revitalisierung. Und es hat sich gelohnt, denn jährlich nutzen rund 200.000 Gäste die Gondel, um einfach und schnell auf das idyllische Raxplateau mit seinen zahlreichen Wanderwegen und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten zu gelangen.