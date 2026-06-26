Hirschegger Alm: Zwei Gipfel und ein Kirchlein

Die Hirschegger Alm gehört zum Steirischen Randgebirge, das sich in einem weiten Bogen von der Koralm über die Stub- und Gleinalpe bis zu den Fischbacher Alpen und dem Wechsel erstreckt. Charakteristisch für dieses Wandergebiet sind die angenehmen Auf- und Abstiege entlang sanfter Bergrücken sowie markante Felsformationen, die sogenannten „Öfen“, die entlang der Wege und auf den Höhenrücken das Landschaftsbild prägen. Die Wanderung führt durch Wälder und über Almflächen mit ausgedehnten Beständen von Almrausch sowie Preisel- und Schwarzbeeren.