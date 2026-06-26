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Wanderbare Steiermark

Hirschegger Alm: Zwei Gipfel und ein Kirchlein

Steiermark
26.06.2026 11:00
Die Schönheit der unberührten Natur, die Stille und malerische Ausblicke – wer hier unterwegs ...
Die Schönheit der unberührten Natur, die Stille und malerische Ausblicke – wer hier unterwegs ist, nimmt unvergessliche Eindrücke mit nach Hause.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Über aussichtsreiche Almen vom Seinerkreuz zum Peterer Riegel: Eine stimmungsvolle Wanderung mit Weitblicken über Kärnten und die Steiermark stellen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, das beliebte „Krone“-Wanderduo, unserer Leserschaft diesmal vor.

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Die Hirschegger Alm gehört zum Steirischen Randgebirge, das sich in einem weiten Bogen von der Koralm über die Stub- und Gleinalpe bis zu den Fischbacher Alpen und dem Wechsel erstreckt. Charakteristisch für dieses Wandergebiet sind die angenehmen Auf- und Abstiege entlang sanfter Bergrücken sowie markante Felsformationen, die sogenannten „Öfen“, die entlang der Wege und auf den Höhenrücken das Landschaftsbild prägen. Die Wanderung führt durch Wälder und über Almflächen mit ausgedehnten Beständen von Almrausch sowie Preisel- und Schwarzbeeren.

Wo geht es hier zum Peterer Riegel?
Wo geht es hier zum Peterer Riegel?(Bild: Weges)

Besonders reizvoll wird diese Tour vor allem durch die Kombination aus zwei aussichtsreichen Gipfeln und dem malerisch gelegenen St. Bartholomäer Kirchlein.

Fazit: eine Landschaft, die einem das Gefühl gibt, immer weitergehen zu wollen.

Wir starten beim Pongratzwirt (1175 m) und wandern auf Steigen und Forstwegen durch den Wald bergauf. Vorbei an der Franzlhütte (privat) erreichen wir das auf einer Lichtung liegende St. Bartholomäer Kirchlein (1587 m). Über sanft ansteigende Weideflächen gelangen wir zum Seinerkreuz (1779 m).

Gleich zwei Gipfel werden bei dieser Wanderung erklommen.
Gleich zwei Gipfel werden bei dieser Wanderung erklommen.(Bild: Weges)

Von dort folgen wir einem gut erkennbaren Steig unterhalb des Bergrückens in Richtung Peterer Sattel und treffen auf den Österreichischen Weitwanderweg 05. Vorbei an einer Quelle erreichen wir die Abzweigung zur Peterer Hütte. Ab hier wandern wir entlang des Weidezaunes und erreichen schließlich über die Nordseite den Peterer Riegel (1967 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 18,7 km/ 860 Höhenmeter/ Gehzeit rund 6 Stunden.
  • Anforderungen: technisch einfache Tour auf Steigen und Forststraßen; Orientierung meist einfach, auf den breiten Bergrücken bei schlechter Sicht anspruchsvoller.
  • Ausgangspunkt: im Ort über eine rund 2 km lange Zufahrtsstraße erreichbar; zahlreiche Parkmöglichkeiten beim ehemaligen Pongratzwirt, 8584 Hirschegg 188; Parkgebühr pro Auto 3 Euro (Münzen nicht vergessen).
  • Einkehrmöglichkeiten: in Hirschegg (Dorfcafe Riedl, 03141/2170, Gasthof Spengerwirt, 03141/2230); unterwegs die Saureishütte, 0664/18 104 99.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Der Rückweg führt auf derselben Route zurück, bis wir kurz vor dem Seinerkreuz über die Saureishütte (1620 m) und entlang der Forststraße zum St. Bartholomäer Kirchlein gehen.

Auf dem bekannten Weg gehen wir durch den Wald zurück zum Ausgangspunkt.

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