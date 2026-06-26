Hirschegger Alm: Zwei Gipfel und ein Kirchlein

Über aussichtsreiche Almen vom Seinerkreuz zum Peterer Riegel: Eine stimmungsvolle Wanderung mit Weitblicken über Kärnten und die Steiermark stellen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, das beliebte „Krone“-Wanderduo, unserer Leserschaft diesmal vor.
Die Hirschegger Alm gehört zum Steirischen Randgebirge, das sich in einem weiten Bogen von der Koralm über die Stub- und Gleinalpe bis zu den Fischbacher Alpen und dem Wechsel erstreckt. Charakteristisch für dieses Wandergebiet sind die angenehmen Auf- und Abstiege entlang sanfter Bergrücken sowie markante Felsformationen, die sogenannten „Öfen“, die entlang der Wege und auf den Höhenrücken das Landschaftsbild prägen. Die Wanderung führt durch Wälder und über Almflächen mit ausgedehnten Beständen von Almrausch sowie Preisel- und Schwarzbeeren.
Besonders reizvoll wird diese Tour vor allem durch die Kombination aus zwei aussichtsreichen Gipfeln und dem malerisch gelegenen St. Bartholomäer Kirchlein.
Fazit: eine Landschaft, die einem das Gefühl gibt, immer weitergehen zu wollen.
Wir starten beim Pongratzwirt (1175 m) und wandern auf Steigen und Forstwegen durch den Wald bergauf. Vorbei an der Franzlhütte (privat) erreichen wir das auf einer Lichtung liegende St. Bartholomäer Kirchlein (1587 m). Über sanft ansteigende Weideflächen gelangen wir zum Seinerkreuz (1779 m).
Von dort folgen wir einem gut erkennbaren Steig unterhalb des Bergrückens in Richtung Peterer Sattel und treffen auf den Österreichischen Weitwanderweg 05. Vorbei an einer Quelle erreichen wir die Abzweigung zur Peterer Hütte. Ab hier wandern wir entlang des Weidezaunes und erreichen schließlich über die Nordseite den Peterer Riegel (1967 m).
Der Rückweg führt auf derselben Route zurück, bis wir kurz vor dem Seinerkreuz über die Saureishütte (1620 m) und entlang der Forststraße zum St. Bartholomäer Kirchlein gehen.
Auf dem bekannten Weg gehen wir durch den Wald zurück zum Ausgangspunkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.