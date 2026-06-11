Die WM in der Steiermark: Österreich vor Kroatien

Auch in der Steiermark wird bei der Kick-Show mitgefiebert. Seit stolzen 28 Jahren hat sich unser Nationalteam nicht mehr für das Großereignis qualifiziert. Logisch also, dass auch der WM-Hunger zwischen Schladming und Bad Radkersburg riesig ist. Wohl Hunderttausende grün-weiße Daumen sind deshalb in den nächsten Wochen für Rot-Weiß-Rot gedrückt.