Zwei große Sammler in einer Ausstellung vereint

Der einzige Unterschied der beiden Sammler: Während Schell seine Sammlung der Öffentlichkeit schon lange in seinem privaten Museum in Graz zugänglich macht, sind viele Werke aus der Sammlung Poppmeier nur selten öffentlich zu sehen. In einer einzigartigen Kollaboration soll sich das nun ändern. Mit der Ausstellung „Schlüssel zur Kunst“ in Schells Schloss- und Schlüsselmuseum treffen die beiden Sammlungen nun nämlich aufeinander.