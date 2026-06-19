Frühsommer auf blühenden Almen der Gleinalpe

Die Tour überzeugt mit schönen Ausblicken, ruhigen Wegen und einem harmonischen Streckenverlauf: Ein gemütlicher Anstieg auf Forststraßen geht in abwechslungsreiche Steige durch den Wald sowie entlang aussichtsreicher Höhenrücken über. Nur bei Nebel ist oberhalb der Waldgrenze aufgrund der weitläufigen Almen und der wenigen Markierungen eine gute Orientierung erforderlich. Ein Hingucker am Gipfel ist die kleine Schutzhütte direkt neben dem Kreuz, die bei stärkerem Wind einen willkommenen Schutz bietet.