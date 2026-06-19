Frühsommer auf blühenden Almen der Gleinalpe

Wenn sich die Bergrücken des Lärchkogels rosa färben, wird diese Wanderung zu einem besonderen Erlebnis für Körper, Geist und Seele – begleiten wir die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf einer besonders farbenfrohen Tour.
Die Gleinalpe ist für ihre weitläufigen Bergrücken und offenen Almflächen bekannt. Diese Wanderung führt auf den Lärchkogel, der seinen bekannten Nachbarn Speikkogel, Lenzmoarkogel und Eiblkogel landschaftlich in nichts nachsteht. Besonders zur Blütezeit der Gämsheide zeigt sich die Almlandschaft von ihrer farbenfrohen Seite.
Die Tour überzeugt mit schönen Ausblicken, ruhigen Wegen und einem harmonischen Streckenverlauf: Ein gemütlicher Anstieg auf Forststraßen geht in abwechslungsreiche Steige durch den Wald sowie entlang aussichtsreicher Höhenrücken über. Nur bei Nebel ist oberhalb der Waldgrenze aufgrund der weitläufigen Almen und der wenigen Markierungen eine gute Orientierung erforderlich. Ein Hingucker am Gipfel ist die kleine Schutzhütte direkt neben dem Kreuz, die bei stärkerem Wind einen willkommenen Schutz bietet.
Fazit: eine Tour für alle, die die ruhigere Seite der Gleinalpe kennenlernen möchten.
Wir starten beim Sommerparkplatz (1277 m) im Weitentalgraben und wandern entlang der Forststraße bergauf zu einer größeren Lichtung. Am linken Waldrand beginnt der Wanderweg, der durch den Wald zum Kreuzsattel (1583 m) führt. Hier halten wir uns rechts in Richtung Speikkogel und orientieren uns entlang des Rückens am Zaun bis zum Gipfelplateau des Lärchkogels (1894 m).
Für den Abstieg wählen wir die Nordseite und bleiben weiterhin nahe des Zauns sowie der Steige. Entlang des Bergrückens geht es leicht bergab, bis wir in einer Senke die Hütte der Zechneralm sehen. Ein steilerer Weg führt hinunter zur Zechneralm (1504 m).
Von dort geht es über die Alm, bis wir einen Bach queren und auf die uns bereits bekannte Strecke gelangen. Zurück geht es entlang der Forststraße.
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