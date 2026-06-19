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Wanderbare Steiermark

Frühsommer auf blühenden Almen der Gleinalpe

Steiermark
19.06.2026 04:59
Auch die ruhige Seite der Gleinalpe ist einen Ausflug wert.
Auch die ruhige Seite der Gleinalpe ist einen Ausflug wert.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Wenn sich die Bergrücken des Lärchkogels rosa färben, wird diese Wanderung zu einem besonderen Erlebnis für Körper, Geist und Seele – begleiten wir die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf einer besonders farbenfrohen Tour.

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Die Gleinalpe ist für ihre weitläufigen Bergrücken und offenen Almflächen bekannt. Diese Wanderung führt auf den Lärchkogel, der seinen bekannten Nachbarn Speikkogel, Lenzmoarkogel und Eiblkogel landschaftlich in nichts nachsteht. Besonders zur Blütezeit der Gämsheide zeigt sich die Almlandschaft von ihrer farbenfrohen Seite.

Die Gämsheide taucht die Almen derzeit in wunderschöne Farben!
Die Gämsheide taucht die Almen derzeit in wunderschöne Farben!(Bild: Weges)

Die Tour überzeugt mit schönen Ausblicken, ruhigen Wegen und einem harmonischen Streckenverlauf: Ein gemütlicher Anstieg auf Forststraßen geht in abwechslungsreiche Steige durch den Wald sowie entlang aussichtsreicher Höhenrücken über. Nur bei Nebel ist oberhalb der Waldgrenze aufgrund der weitläufigen Almen und der wenigen Markierungen eine gute Orientierung erforderlich. Ein Hingucker am Gipfel ist die kleine Schutzhütte direkt neben dem Kreuz, die bei stärkerem Wind einen willkommenen Schutz bietet.

Fazit: eine Tour für alle, die die ruhigere Seite der Gleinalpe kennenlernen möchten.

Zeit für eine kurze Rast in der urigen Halterhütte muss sein.
Zeit für eine kurze Rast in der urigen Halterhütte muss sein.(Bild: Weges)

Wir starten beim Sommerparkplatz (1277 m) im Weitentalgraben und wandern entlang der Forststraße bergauf zu einer größeren Lichtung. Am linken Waldrand beginnt der Wanderweg, der durch den Wald zum Kreuzsattel (1583 m) führt. Hier halten wir uns rechts in Richtung Speikkogel und orientieren uns entlang des Rückens am Zaun bis zum Gipfelplateau des Lärchkogels (1894 m).

Für den Abstieg wählen wir die Nordseite und bleiben weiterhin nahe des Zauns sowie der Steige. Entlang des Bergrückens geht es leicht bergab, bis wir in einer Senke die Hütte der Zechneralm sehen. Ein steilerer Weg führt hinunter zur Zechneralm (1504 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 7,3 km/ 600 Hm/ Gehzeit ca. 3 h.
  • Anforderungen: überwiegend auf Forstwegen und Steigen; technisch einfache Bergwanderung.
  • Orientierung: Markierungen und Wegweiser sind nur vereinzelt vorhanden. Besonders auf den offenen Bergrücken und im Gipfelbereich kann die Orientierung bei Nebel schwierig sein; dann ist die digitale Navigation empfehlenswert.
  • Ausgangspunkt: Sommerparkplatz im Weitentalgraben; laut Parkordnung des Grundbesitzers ist das Parken von 1. Mai bis zum 9. September zwischen 7 und 18 Uhr gestattet (Hinweistafeln beachten).
  • Einkehrmöglichkeit: Halterhütte auf der Zechneralm.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Von dort geht es über die Alm, bis wir einen Bach queren und auf die uns bereits bekannte Strecke gelangen. Zurück geht es entlang der Forststraße.

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