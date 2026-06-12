Lueger in Schieflage: “Vom Denkmal zum Mahnmal“

Nach 17 Jahren Zaudern, Konflikten und Pannen ist es vollbracht: Die umstrittene Umgestaltung des Lueger-Denkmals am Ring – mit 3,5 Grad Rechts-Neigung – ist abgeschlossen. Schon von Anfang an zeigt sich: Die Konflikte um Luegers Erbe und die Statue sind damit alles andere als befriedet. Fix ist jetzt auch schon: Bei den Kosten von 776.000 Euro wird es nicht bleiben. Das und mehr lesen Sie in Ihrer „Kronen“-Zeitung und auch krone.at