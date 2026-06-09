Iran muss ohne Testmatch in die WM starten

Irans Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die WM in Mexiko, Kanada und den USA starten. Das für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana ist abgesagt worden.
Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur (ISNA) mit einer unzureichenden Vorbereitung.
Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war.
Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21 Uhr) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5 Uhr) in Seattle gegen Ägypten statt.
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