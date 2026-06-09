WM-Wirbel! Iran-Fans werden die Tickets entzogen

Irans Team nur an Spieltagen in den USA

Irans Team hatte sein WM-Quartier kurzfristig aus dem US-Bundesstaat Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt, zahlreiche Funktionäre wie auch Tadsch haben angeblich bisher kein US-Visum für die Einreise erhalten. Die WM-Teilnahme der Iraner wird vom militärischen Konflikt mit den USA überschattet. Die Mannschaft darf nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen.