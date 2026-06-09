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FIFA will reagieren

WM-Wirbel! Iran-Fans werden die Tickets entzogen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 16:31
Iran Fans
Iran Fans(Bild: AFP/CHRISTOPHE SIMON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist dem Iran nach eigenen Angaben das Ticketkontingent entzogen worden.

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Damit könnten Fans, die bereits Reisepläne gemacht hätten, die Spiele ihrer Mannschaft nicht besuchen, teilte der iranische Fußballverband am Dienstag mit. Inmitten des Wirbels um die erschwerten Bedingungen hat der Weltverband FIFA dem Team offiziell seine Unterstützung zugesichert.

Mattias Grafström
Mattias Grafström(Bild: zVg)

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström habe per Video-Schaltung eine „äußerst fruchtbare Diskussion“ mit dem iranischen Verbandschef Mehdi Tadsch geführt, nachdem die Nationalmannschaft in ihrem Teamcamp in Mexiko eingetroffen sei, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

  Die Gespräche und die Zusammenarbeit werde der Weltverband fortsetzen, „um sicherzustellen, dass die Mannschaft und die Delegation positive Erfahrungen machen und alle notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, um auf dem Spielfeld anzutreten“, wurde Grafström zitiert.

Irans Team nur an Spieltagen in den USA
Irans Team hatte sein WM-Quartier kurzfristig aus dem US-Bundesstaat Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt, zahlreiche Funktionäre wie auch Tadsch haben angeblich bisher kein US-Visum für die Einreise erhalten. Die WM-Teilnahme der Iraner wird vom militärischen Konflikt mit den USA überschattet. Die Mannschaft darf nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen.

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Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Gruppenspiel findet am 27. Juni (5 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt. Iranische Fans dürfen offenbar nicht einreisen. Zum Entzug der Tickets lagen Einzelheiten zunächst nicht vor, auch keine Stellungnahme des Weltverbands FIFA oder der WM-Gastgeber.

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