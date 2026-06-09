Schlangen-Alarm! Schweizer trainieren gefährlich

Der „Blick“ fragte bei einem örtlichen Schlangen-Experten nach. „In dieser Umgebung hat es überall Schlangen – es kann sein, dass im Gebüsch neben uns zehn davon sind“, so Bruce Ireland, der in Kalifornien seit neun Jahren als Schlangenfänger tätig ist. Wer eine solche Giftschlange entdeckt, müsse aber nicht in Panik ausbrechen. „Man sollte sich lieber darüber freuen, kurz ein Foto machen und danach einfach davonlaufen.“