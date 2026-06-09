Schlangen-Alarm! Schweizer trainieren gefährlich

Schlangen-Alarm bei der Schweizer Nationalmannschaft. Der Verband unserer Nachbarn warnte via Social-Media-Posting vor gefährlichen Bereichen auf dem Trainingsgelände.
Der SFV bezeichnete die Hügel rund um die Rasenfläche der San Diego Jewish Academy sogar als „Snake Area“! Dazu kommt: Die US-Behörden hatten dem Schweizer Team sogar davon abgeraten, vom Hotel zum Fußballplatz mit dem Rad zu fahren. Kein Wunder! Leben doch auf den Anhöhen rund um das Trainingsgelände zahlreiche giftige Klapperschlangen.
Der „Blick“ fragte bei einem örtlichen Schlangen-Experten nach. „In dieser Umgebung hat es überall Schlangen – es kann sein, dass im Gebüsch neben uns zehn davon sind“, so Bruce Ireland, der in Kalifornien seit neun Jahren als Schlangenfänger tätig ist. Wer eine solche Giftschlange entdeckt, müsse aber nicht in Panik ausbrechen. „Man sollte sich lieber darüber freuen, kurz ein Foto machen und danach einfach davonlaufen.“
Biss ist tödlich
Ein Biss kann für den Menschen allerdings auch tödlich enden! Ireland: „Aber solange man rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht wird, hat man sehr gute Chancen, es zu überleben.“
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