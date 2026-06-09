Graz: Die Chance auf die Holzbau-Hauptstadt

Holz als Bestandteil der Stadtentwicklung

Gerade im städtischen Bereich habe der Holzbau enorm viel Potenzial, etwa in der Sanierung oder bei Gebäude-Aufstockungen in dicht besiedelten Räumen. Nun lässt sich Holzbau freilich nicht verordnen, doch die Stadt Graz könne bei öffentlichen Bauprojekten mit gutem Beispiel vorangehen und Bewusstsein schaffen. „Unsere Initiative ist auch eine Einladung zum Dialog an die Politik, Holz als integralen Bestandteil der Stadtentwicklung zu sehen“, sagt proHolz-Geschäftsführer Christian Hammer.