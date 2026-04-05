Wachauer (47) läuft alleine über sieben Gipfel

„Natürlich haben sie Angst, dass mir etwas passiert“

Im Umfeld sorgt sein Vorhaben übrigens für Staunen. Von Hochachtung bis Ungläubigkeit sei alles dabei, erzählt der 47-Jährige. Seine Familie aber steht hinter ihm, auch wenn die Sorge groß ist. „Natürlich haben sie Angst, dass mir etwas passiert“, sagt er. Und doch unterstützen sie ihn, weil sie wissen, wie viel ihm diese Mission bedeutet.