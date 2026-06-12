Seckauer Tauern: Wandern auf eiszeitlichen Spuren

Wanderdaten: 13,4 km/ 640 Hm/ Gehzeit ca. 4.30 h.

Anforderungen: überwiegend auf Forstwegen und Steigen.

Orientierung: Markierungen und Beschilderung nur bis zum Krugsee vorhanden.

Ausgangspunkt: Parkplatz Hintertal; von Knittelfeld über Bischoffeld und Gaal in rund 24 Kilometern erreichbar.

Einkehrmöglichkeit: unterwegs keine; ca. 4,5 km vor dem Ausgangspunkt befindet sich der Gasthof Wachter, 03513/222, gasthofwachter.at.

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.