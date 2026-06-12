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Wanderbare Steiermark

Seckauer Tauern: Wandern auf eiszeitlichen Spuren

Steiermark
12.06.2026 11:00
Wie ein Juwel liegt, eingebettet in eine malerische Bergarena, auf 1847 Metern der Krugsee, der ...
Wie ein Juwel liegt, eingebettet in eine malerische Bergarena, auf 1847 Metern der Krugsee, der ein willkommener Rastplatz vor dem letzten Anstieg ist.(Bild: Weges)
Porträt von Silvia Sarcletti
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Von Silvia Sarcletti und Elisabeth Zienitzer

Die vielfältige, einsame Bergwelt zwischen dem Talboden des Hintertals, alpinen Karen und aussichtsreichen Höhen entdecken wir heute gemeinsam mit dem „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti.

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Die Wanderung über das Hintertal zum Krugsee und weiter zur Krugspitze führt durch eine von den Eiszeiten geprägte Gebirgslandschaft der Seckauer Tauern. Bereits der breite Talboden des Hintertals zeigt die charakteristische Form eines Trogtales und nahe der Gaalwaldhütte erinnert ein mächtiger Findling an die einstige Vergletscherung.

Oberhalb der Karschwelle erreichen wir mit dem Krugsee ein weitläufiges Kar, in dem sich einst das Eis eines Talgletschers sammelte.

Von der gipfelkreuzlosen Krugspitze eröffnet sich schließlich ein weiter Blick über die zahlreichen Kare, das langgestreckte Hintertal und die Gipfel der Seckauer Tauern.

Fazit: eine Tour für alle, die lange Anstiege, Einsamkeit und alpine Landschaftsformen schätzen.

Wer die Einsamkeit liegt, kann hier wahrlich Kraft tanken!
Wer die Einsamkeit liegt, kann hier wahrlich Kraft tanken!(Bild: Weges)

Wir starten beim Parkplatz im Hintertal (1200 m) und wandern zunächst gemütlich entlang des breiten Talbodens taleinwärts. Nach einer Bachquerung kommen wir an der Gaalwaldhütte vorbei. Nach insgesamt mehr als fünf Kilometern verlassen wir die Forststraße und zweigen auf einen Steig ab – nun beginnt der eigentliche Anstieg.

Markierungen sind bis zum See angebracht.
Markierungen sind bis zum See angebracht.(Bild: Weges)

Durch den Bergwald gewinnen wir kontinuierlich an Höhe, ehe wir über mehrere Serpentinen die Karschwelle und schließlich den Krugsee (1847 m) erreichen. Der Bergsee bildet den Endpunkt des markierten Wanderweges.

Daten & Fakten

Wanderdaten: 13,4 km/ 640 Hm/ Gehzeit ca. 4.30 h.

Anforderungen: überwiegend auf Forstwegen und Steigen.

Orientierung: Markierungen und Beschilderung nur bis zum Krugsee vorhanden.

Ausgangspunkt: Parkplatz Hintertal; von Knittelfeld über Bischoffeld und Gaal in rund 24 Kilometern erreichbar.

Einkehrmöglichkeit: unterwegs keine; ca. 4,5 km vor dem Ausgangspunkt befindet sich der Gasthof Wachter,  03513/222, gasthofwachter.at.

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Der weitere Anstieg über das Kar bis zum Sattel und entlang des Bergrückens zur Krugspitze (2047 m) erfordert Orientierungsvermögen im weglosen Gelände sowie alpine Erfahrung, da der Steig nicht klar zu erkennen ist. Vom Krugsee bis zur Krugspitze sind zusätzlich rund 700 Meter Wegstrecke und 200 Höhenmeter zu bewältigen.

Der Rückweg führt über die Aufstiegsroute.

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