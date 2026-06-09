3:1 gegen Peru! Spanien setzt irre Serie fort

Der Europameister geht mit breiter Brust in die WM: Spanien ist seit März 2024 (0:1 gegen Kolumbien) in nunmehr 30 Spielen en suite in der regulären Spielzeit ungeschlagen, davon acht Remis. Für Oyarzabal war es die Fortsetzung einer Serie, denn er hat in nun sechs Einsätzen en suite zumindest einmal getroffen. Es war sein 25. Länderspieltor.