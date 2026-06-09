3:1 gegen Peru! Spanien setzt irre Serie fort

Spanien hat am Montag eine gelungene Generalprobe für die Fußball-WM absolviert. Der Mitfavorit besiegte Peru im Test in Puebla 3:1 (2:0). Zwei Tage vor Beginn der Endrunde sorgte Mikel Oyarzabal in der 2. Minute mit einem schönen Distanzschuss für das 1:0, ehe Pedri (32.) vor der Pause erhöhte. Das 3:0 entstand aus einem Fehler von Goalie Pedro Gallese, der eine harmlose Flanke von Yeremy ins eigene Netz bugsierte. Jairo Velez (66.) gelang der Ehrentreffer.
Der Europameister geht mit breiter Brust in die WM: Spanien ist seit März 2024 (0:1 gegen Kolumbien) in nunmehr 30 Spielen en suite in der regulären Spielzeit ungeschlagen, davon acht Remis. Für Oyarzabal war es die Fortsetzung einer Serie, denn er hat in nun sechs Einsätzen en suite zumindest einmal getroffen. Es war sein 25. Länderspieltor.
Oyarzabals Treffer zum 1:0:
Nicht gespielt haben die Starspieler Lamine Yamal und Nico Williams, die aktuell an Oberschenkelproblemen laborieren. Aber für das Auftaktspiel von La Roja am Montag gegen Kap Verde sollen beide Flügelstürmer zur Verfügung stehen. Spanien trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe H weiters auf Saudi-Arabien und Uruguay.
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