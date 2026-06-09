USA stufen chinesische Konzerne als Bedrohung ein

Bedeutung vor allem symbolisch

Zu den weiteren Unternehmen, die in die Liste aufgenommen wurden, gehören der Pharmakonzern WuXi AppTec und das Start-up-Unternehmen Unitree, das humanoide Roboter herstellt. Der Tech-Konzern Tencent war zuvor bereits als militärischer Unterstützer Chinas gelistet. Auch wenn die Listung für viele der Unternehmen kaum unmittelbare rechtliche Konsequenzen hat, wird sie als Schritt gewertet, der weiteren Strafmaßnahmen vorausgehen könnte.