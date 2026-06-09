Großes Rätselraten im Skizirkus um Insta-Posting

Fans tippen auf den Ski-Kiwi

Geht es nach den Kommentaren der User ist klar: Es handelt sich um die neuseeländische Riesentorlauf- und Super-G-Spezialistin Alice Robinson. Die 24-Jährige, die in ihrer Karriere bereits 24 Stockerlplätze (7 Siege/10x Zweite/7x Dritte) im Weltcup holen konnte und bei der WM in Saalbach 2025 Silber im Riesentorlauf gewann, hatte schon Ende April verkündet, dass sie ihren bisherigen Ausrüster Salomon nach vier Jahren verlassen wird. Zudem hat sie mit Energydrink-Hersteller Red Bull jene Firma als Kopfsponsor, die auch bei Van Deer mitmischt.