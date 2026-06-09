Großes Rätselraten im Skizirkus um Insta-Posting

Noch sind es 138 Tage, bis Paula Moltzan als erste Frau auf Marcel Hirschers Van Deer-Skiern in Sölden an einem Weltcupstart steht. Dennoch schafft es die Salzburger Skifirma heute schon, dass alle über sie sprechen. Der Grund dieses Mal: Ein Instagram-Posting, das eine blonde junge Frau auf dem Salzburger Flughafen zeigt.
„Auf zum nächsten Abenteuer. Immer stilvoll“, steht unter jenem Schwarz-Weiß-Bild geschrieben, das Marcel Hirschers Skifirma Van Deer am Sonntag auf seiner Instagramseite veröffentlichte. Darauf zu sehen: Eine junge Frau mit blonden Haaren unter einem weißen Baseballcap, schwarzer Kleidung und einer Reisetasche, die auf dem Salzburger Flughafen an einem Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg vorbeigeht. Ist hier etwa der nächste weibliche Zugang im Van Deer-Team zu sehen?
Fans tippen auf den Ski-Kiwi
Geht es nach den Kommentaren der User ist klar: Es handelt sich um die neuseeländische Riesentorlauf- und Super-G-Spezialistin Alice Robinson. Die 24-Jährige, die in ihrer Karriere bereits 24 Stockerlplätze (7 Siege/10x Zweite/7x Dritte) im Weltcup holen konnte und bei der WM in Saalbach 2025 Silber im Riesentorlauf gewann, hatte schon Ende April verkündet, dass sie ihren bisherigen Ausrüster Salomon nach vier Jahren verlassen wird. Zudem hat sie mit Energydrink-Hersteller Red Bull jene Firma als Kopfsponsor, die auch bei Van Deer mitmischt.
Das gilt allerdings auch für die italo-albanische Technik-Spezialistin Lara Colturi. Die 19-Jährige, die bislang sieben Weltcuppodestplätze holen konnte (4x Zweite, 3x Dritte) war bislang auf Blizzard-Skiern unterwegs und hat noch nie offiziell über einen Abschied von den „Firebird“-Skiern gesprochen.
Beide Damen trainieren in Salzburg
Wie die „Krone“ erfuhr, hat aber auch die Tochter von Daniela Ceccarelli – Super-G-Olympiasiegerin von 2002 in Salt Lake City – im Frühjahr die Produkte anderer Skihersteller getestet. Ein Wechsel zu Hirschers Van Deer-Skischmiede würde für beide Athletinnen Sinn ergeben, kommen sie doch aus kleinen Verbänden, die zusätzliche Unterstützung gut gebrauchen könnten. Zudem befinden sich die beiden Ski-Girls aktuell in Salzburg, um an den konditionellen Grundlagen für die kommende Saison zu arbeiten.
Überraschende Wendung
Allerdings hat die Sache einen Haken. Denn gleich mehrere, für gewöhnlich gut informierte, Brancheninsider gingen bis jetzt davon aus, dass sich sowohl Colturi als auch Robinson für einen Wechsel entschieden haben – allerdings zum Vorarlberger Skihersteller Head. Dort wollte man die möglichen Neuverpflichtungen bislang jedoch noch nicht kommentieren.
Alles scheint möglich
Handelt es sich auf dem Bild am Salzburger Flughafen also weder um Robinson noch um Colturi? Auch möglich, wobei sogar eine Van-Deer-Verpflichtung beider nicht unmöglich erscheint. Oder wie es ein Insider so schön formulierte: „Bei der Shopping Tour von Van Deer kann alles passieren...“
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