Hirscher schnappt sich Weltmeisterin aus den USA

Ehemann kommt mit

Deshalb wird die 32-Jährige auch ihren Ehemann, der zugleich auch ihr Servicemann ist, mitnehmen. Moltzan: „Meine Team-Konstellation ist speziell: Mein Ehemann Ryan Mooney ist gleichzeitig mein Servicemann. Zeitlich war es eigentlich umgekehrt: Ryan macht seit 2016 mein Skiservice und vor vier Jahren haben wir dann geheiratet. Ich glaube, wir sind das einzige Ehepaar, das gemeinsam auf Weltcup-Tour ist. Zu Beginn unserer Beziehung haben wir viel über Pros und Contras von Liebe und Beruf gesprochen. Mittlerweile weiß ich, es ist das Beste, das mir passieren konnte.“