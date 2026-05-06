Hirscher schnappt sich Weltmeisterin aus den USA

Die „Krone“ hat den neuen Van-Deer-Deal bereits angekündigt, jetzt ist er fix! US-Girl Paula Moltzan wechselt als erste Alpin-Athletin in das Race-Team von Marcel Hirscher.
„Hätte mir jemand gesagt: ‘Paula, in vier Jahren wirst du die erste Frau auf dieser Marke sein‘ – ich hätte es nicht geglaubt“, so Moltzan in einer ersten Stellungnahme. Für Hirscher war der Einstieg in den Damen-Skirennsport allerdings schon bei der Gründung der Marke geplant – mit Moltzan will der 37-jährige Salzburger nun auch den US-Markt erobern.
Medaillen-Hamster
Ihr erstes Weltcuprennen fuhr Paula 2012 in Aspen, in den vergangenen Jahren etablierte sie sich als fixe Größe in der Skiwelt. 2023 WM-Gold im Teambewerb von Courchevel. 2025 Bronze im Riesentorlauf bei der WM in Saalbach. Und heuer erfüllte sich Paula bei den Spielen in Cortina mit Platz 3 in der Team-Kombination ihren Traum einer Olympia-Medaille. Fünf ihrer bisher zehn Podestplätze hat die selbstbewusste Amerikanerin in der abgelaufenen Saison erreicht.
„Wir haben die vier Jahre gebraucht, um uns bei den Herren gut zu etablieren. Das ist uns gelungen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel im Damen-Rennsport gekommen. Das ist ein großes Projekt, weil es bei Längen und Konstruktion des Ski-Materials doch Unterschiede gibt“, erklärt Hirscher.
Ehemann kommt mit
Deshalb wird die 32-Jährige auch ihren Ehemann, der zugleich auch ihr Servicemann ist, mitnehmen. Moltzan: „Meine Team-Konstellation ist speziell: Mein Ehemann Ryan Mooney ist gleichzeitig mein Servicemann. Zeitlich war es eigentlich umgekehrt: Ryan macht seit 2016 mein Skiservice und vor vier Jahren haben wir dann geheiratet. Ich glaube, wir sind das einzige Ehepaar, das gemeinsam auf Weltcup-Tour ist. Zu Beginn unserer Beziehung haben wir viel über Pros und Contras von Liebe und Beruf gesprochen. Mittlerweile weiß ich, es ist das Beste, das mir passieren konnte.“
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