Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Van-Deer-Deal

Hirscher schnappt sich Weltmeisterin aus den USA

Ski Alpin
06.05.2026 14:59
Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die „Krone“ hat den neuen Van-Deer-Deal bereits angekündigt, jetzt ist er fix! US-Girl Paula Moltzan wechselt als erste Alpin-Athletin in das Race-Team von Marcel Hirscher.

0 Kommentare

„Hätte mir jemand gesagt: ‘Paula, in vier Jahren wirst du die erste Frau auf dieser Marke sein‘ – ich hätte es nicht geglaubt“, so Moltzan in einer ersten Stellungnahme. Für Hirscher war der Einstieg in den Damen-Skirennsport allerdings schon bei der Gründung der Marke geplant – mit Moltzan will der 37-jährige Salzburger nun auch den US-Markt erobern. 

Medaillen-Hamster
Ihr erstes Weltcuprennen fuhr Paula 2012 in Aspen, in den vergangenen Jahren etablierte sie sich als fixe Größe in der Skiwelt. 2023 WM-Gold im Teambewerb von Courchevel. 2025 Bronze im Riesentorlauf bei der WM in Saalbach. Und heuer erfüllte sich Paula bei den Spielen in Cortina mit Platz 3 in der Team-Kombination ihren Traum einer Olympia-Medaille. Fünf ihrer bisher zehn Podestplätze hat die selbstbewusste Amerikanerin in der abgelaufenen Saison erreicht. 

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Wir haben die vier Jahre gebraucht, um uns bei den Herren gut zu etablieren. Das ist uns gelungen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel im Damen-Rennsport gekommen. Das ist ein großes Projekt, weil es bei Längen und Konstruktion des Ski-Materials doch Unterschiede gibt“, erklärt Hirscher.

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher
„Die Zeit ist reif“
Marcel Hirscher kündigt „nächstes Kapitel“ an
05.05.2026
Paula Moltzan mit Mikaela Shiffrin nach Olympia-Bronze in der Team-Kombi
Paula Moltzan mit Mikaela Shiffrin nach Olympia-Bronze in der Team-Kombi(Bild: GEPA)

Ehemann kommt mit
Deshalb wird die 32-Jährige auch ihren Ehemann, der zugleich auch ihr Servicemann ist, mitnehmen. Moltzan: „Meine Team-Konstellation ist speziell: Mein Ehemann Ryan Mooney ist gleichzeitig mein Servicemann. Zeitlich war es eigentlich umgekehrt: Ryan macht seit 2016 mein Skiservice und vor vier Jahren haben wir dann geheiratet. Ich glaube, wir sind das einzige Ehepaar, das gemeinsam auf Weltcup-Tour ist. Zu Beginn unserer Beziehung haben wir viel über Pros und Contras von Liebe und Beruf gesprochen. Mittlerweile weiß ich, es ist das Beste, das mir passieren konnte.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
06.05.2026 14:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
165.385 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
124.591 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.133 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1314 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
754 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
709 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Mehr Ski Alpin
„Sportkrone“ bei Paris
Weitere Saison? Ski-Ikone hat sich entschieden
Neuer Van-Deer-Deal
Hirscher schnappt sich Weltmeisterin aus den USA
Amüsanter Insta-Post
„Plot Twist!“ Ex-Ski-Ass lüftet süßes Geheimnis
Mutiges Ski-Ass
„Einige Freunde!“ Olympia-Heldin taucht mit Haien
Nach Horror-Verletzung
Doch kein Karriereende? Lara Gut-Behrami reagiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf