Peinlicher Auftritt | Ehrlich und direkt

Peinlicher Auftritt. Dutzende Leserbriefe, Tausende Online-Postings: Der „Krone“-Bericht unter der Schlagzeile „Trotz Sparkurs mehr Geld für die Parteien“ und dazu der Kommentar „Kickl-Hilfe“ schlugen am Montag so richtig ein. Das ganze Land muss sparen, bei Pensionisten wie Familien, in so gut wie allen Bereichen muss der Staat kürzen, aber für die Parteien „darf’s ein bisserl mehr sein“: Das geht auch den leidensfähigen Österreichern wirklich zu weit. Sonntag am späten Abend hatten in der ORF-Diskussionssendung „Im Gespräch“ die beiden Budgetsprecher von ÖVP und SPÖ auf die Frage, ob im diese Woche abgeschlossenen Budget für 2027 und 2028 auch bei den Parteien gespart werde, fürchterlich herumgestottert. Ein wahrlich peinlicher Auftritt der Herren Kai Jan Krainer (SPÖ) und Andreas Ottenschläger (ÖVP).