Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wissen schützt

Sicherheitscamps sagen Bergtod den Kampf an

Tirol
09.06.2026 07:00
Bei gemeinsamen Touren werden die wichtigsten Sicherheitsregeln in der Praxis erprobt.
Bei gemeinsamen Touren werden die wichtigsten Sicherheitsregeln in der Praxis erprobt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Täglich begleiten uns derzeit Schlagzeilen über Unglücke auf Tirols Bergen. Der Verein SAAC, der ursprünglich Lawinenkurse anbot, richtet sich seit Jahren auch an Bergsteiger, Kletterer und Mountainbiker ...

0 Kommentare

Ein 76-Jähriger stürzte Sonntagmittag in Ginzling rund 80 Meter über steiles Waldgelände ab. Nur zwei Stunden zuvor retteten am Rafflersteig in Volders zwei Passanten einer abgestürzten 85-Jährigen nach dem Bruch eines Holzgeländers vermutlich das Leben. Und bereits vor gut einer Woche verletzte sich ein 61-jähriger Jäger bei einem Alpinunfall in Längenfeld so schwer, dass er später in der Innsbrucker Klinik verstarb. Schlagzeilen über Bergunfälle in Tirol häufen sich derzeit.

23 kostenlose Camps an 18 Wochenenden
Seit mittlerweile 30 Jahren setzt der Verein SAAC auf Bewusstseinsbildung und praxisnahe Sicherheitsausbildungen, um Unfälle im alpinen Raum zu vermeiden. Auch heuer werden bei 23 Gratis-Camps an 18 Wochenenden Einsteiger und Fortgeschrittene in Theorie und Praxis geschult. Ziel ist es, Bergsportler zu befähigen, sicher und eigenverantwortlich unterwegs zu sein.

Unter Anleitung staatlich geprüfter Guides stehen Fahrtechnik, Tourenplanung, Materialkunde und Risikoeinschätzung auf dem Programm. Neu sind Family Camps, bei denen Eltern und Kinder gemeinsam sicheres Verhalten in den Bergen erlernen. Auch die beliebten „Woman Power Camps“ für Frauen werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Lesen Sie auch:
Der 76-Jährige wurde mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Am Kopf verletzt
Senior stürzt bei Bergtour 80 Meter in die Tiefe
07.06.2026
Holzgeländer brach
Passanten retteten Wanderin (85) vor Absturz
07.06.2026

Mit den neuen „Alpine Awareness Camps“ rücken zudem Natur- und Umweltschutz stärker in den Fokus. Die Camps finden in den schönsten Bike- und Kletterregionen im Alpenraum statt. Neben etablierten Destinationen in Tirol, Salzburg und Südtirol geht es heuer auch nach St. Corona am Wechsel.

Infos unter alpine-awareness.eu

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.373 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
132.607 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
103.014 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1650 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1491 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1453 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf