Sicherheitscamps sagen Bergtod den Kampf an

Täglich begleiten uns derzeit Schlagzeilen über Unglücke auf Tirols Bergen. Der Verein SAAC, der ursprünglich Lawinenkurse anbot, richtet sich seit Jahren auch an Bergsteiger, Kletterer und Mountainbiker ...
Ein 76-Jähriger stürzte Sonntagmittag in Ginzling rund 80 Meter über steiles Waldgelände ab. Nur zwei Stunden zuvor retteten am Rafflersteig in Volders zwei Passanten einer abgestürzten 85-Jährigen nach dem Bruch eines Holzgeländers vermutlich das Leben. Und bereits vor gut einer Woche verletzte sich ein 61-jähriger Jäger bei einem Alpinunfall in Längenfeld so schwer, dass er später in der Innsbrucker Klinik verstarb. Schlagzeilen über Bergunfälle in Tirol häufen sich derzeit.
23 kostenlose Camps an 18 Wochenenden
Seit mittlerweile 30 Jahren setzt der Verein SAAC auf Bewusstseinsbildung und praxisnahe Sicherheitsausbildungen, um Unfälle im alpinen Raum zu vermeiden. Auch heuer werden bei 23 Gratis-Camps an 18 Wochenenden Einsteiger und Fortgeschrittene in Theorie und Praxis geschult. Ziel ist es, Bergsportler zu befähigen, sicher und eigenverantwortlich unterwegs zu sein.
Unter Anleitung staatlich geprüfter Guides stehen Fahrtechnik, Tourenplanung, Materialkunde und Risikoeinschätzung auf dem Programm. Neu sind Family Camps, bei denen Eltern und Kinder gemeinsam sicheres Verhalten in den Bergen erlernen. Auch die beliebten „Woman Power Camps“ für Frauen werden in diesem Jahr fortgesetzt.
Mit den neuen „Alpine Awareness Camps“ rücken zudem Natur- und Umweltschutz stärker in den Fokus. Die Camps finden in den schönsten Bike- und Kletterregionen im Alpenraum statt. Neben etablierten Destinationen in Tirol, Salzburg und Südtirol geht es heuer auch nach St. Corona am Wechsel.
Infos unter alpine-awareness.eu
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