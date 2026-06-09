Sicherheitscamps sagen Bergtod den Kampf an

Ein 76-Jähriger stürzte Sonntagmittag in Ginzling rund 80 Meter über steiles Waldgelände ab. Nur zwei Stunden zuvor retteten am Rafflersteig in Volders zwei Passanten einer abgestürzten 85-Jährigen nach dem Bruch eines Holzgeländers vermutlich das Leben. Und bereits vor gut einer Woche verletzte sich ein 61-jähriger Jäger bei einem Alpinunfall in Längenfeld so schwer, dass er später in der Innsbrucker Klinik verstarb. Schlagzeilen über Bergunfälle in Tirol häufen sich derzeit.