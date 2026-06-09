Neue Wohnanlage soll in Igls den Ortskern stärken

Einen wichtigen Tourismusbetrieb im Ort langfristig absichern und das angrenzende Areal weiterentwickeln. So lautete vor rund sieben Jahren die Vision der beiden Unternehmer Arthur Bellutti und Nikolaus Huter für den Innsbrucker Stadtteil Igls.
Der erste Schritt – die Revitalisierung des Sporthotels um mehr als drei Millionen Euro – ist mittlerweile abgeschlossen. Nun folgt die Umsetzung des nächsten Schrittes. Direkt angrenzend an das Hotelareal plant das Duo eine hochwertige Wohnanlage mit 25 Eigentumswohnungen. Die Wohnflächen der einzelnen Parteien bewegen sich zwischen 49 und 124 Quadratmeter. Großzügige Fensterflächen, Terrassen, Balkone und Gärten werden Ausblicke auf die umliegende Bergwelt bieten.
Der Baubeginn für das moderne Wohnprojekt ist für das heurige Jahr vorgesehen.
Investitionen in Betriebe wie diesen sichern nicht nur touristische Qualität, sondern stärken auch den Ortskern nachhaltig.
Bürgermeister Johannes Anzengruber
Sporthotel zählt jährlich 34.000 Nächtigungen
„Es war von Anfang an unser Ziel, das Sporthotel Igls nachhaltig zu sichern und den Standort als Ganzes weiterzuentwickeln. Mit den Investitionen der vergangenen Jahre und rund 34.000 Nächtigungen jährlich ist das gelungen. Dieses Wohnprojekt ist für uns der nächste Schritt, um den Ortskern weiter zu stärken und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen“, sagen die beiden Unternehmer.
Duo verweist auf hervorragende Infrastruktur
Um etwaigen Interessenten den Einzug in die Wohnanlage schmackhaft zu machen, verweist das Duo abschließend auf die sehr gute Infrastruktur: „Nahversorger, Ärzte, Schulen sowie öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Nähe, Innsbruck ist in wenigen Minuten erreichbar.“
Laut Innsbrucks Stadtchef Johannes Anzengruber „ist das Sporthotel Igls ein wichtiger Leitbetrieb für den Ort. Investitionen in Betriebe wie diesen sichern nicht nur touristische Qualität, sondern stärken auch den Ortskern nachhaltig.“
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