Neue Wohnanlage soll in Igls den Ortskern stärken

Sporthotel zählt jährlich 34.000 Nächtigungen

„Es war von Anfang an unser Ziel, das Sporthotel Igls nachhaltig zu sichern und den Standort als Ganzes weiterzuentwickeln. Mit den Investitionen der vergangenen Jahre und rund 34.000 Nächtigungen jährlich ist das gelungen. Dieses Wohnprojekt ist für uns der nächste Schritt, um den Ortskern weiter zu stärken und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen“, sagen die beiden Unternehmer.