Waffen-Coup in Tourismusort: Serientäter am Werk?

Der Fall sorgte für Aufsehen: Ein zunächst unbekannter Täter donnerte vergangene Woche in bewährter Rammbock-Manier mit einem Pkw gegen die Auslage eines Waffengeschäfts in St. Anton am Arlberg und plünderte anschließend eine Vitrine im Schauraum. Im Zuge einer Fahndung konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Inzwischen steht auch dessen Identität fest – handelt es sich um einen Serientäter?