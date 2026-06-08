Einbrecher stahlen Schmuck aus Juweliergeschäft

In der Nacht auf Montag kam es in einem Einkaufszentrum in Fohnsdorf zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die Täter konnten mit Schmuck von bislang unbekanntem Wert fliehen.
Kurz vor vier Uhr früh ging am Montag die Alarmanlage in einem Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) los. Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten eine eingebrochene Auslagenscheibe vor.
Die bislang unbekannten Täter hatten zuvor offenbar ein Fenster des Einkaufszentrums gewaltsam geöffnet. Sie stahlen im Geschäft Schmuckstücke in bislang unbekannter Schadenshöhe.
Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei nahm eine Spurensicherung vor, die Ermittlungen laufen.
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