Patienten werden nun besser „durchleuchtet“

Als zentrale Schnittstelle ermöglicht die Radiologie präzise Diagnostik und rasche lebensrettende Entscheidungen. Das Klinikum Melk leistet genau hier medizinische Pionierarbeit. „Wenn Menschen auf eine Diagnose warten, geht es um weit mehr als Bilder auf einem Bildschirm. Es geht um Gewissheit, um die richtige Behandlung – und nicht selten um Hoffnung“, wissen Experten. Genau dort setzt die Abteilung unter der Leitung von Primar Dr. Andi Binaj an.