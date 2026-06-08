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Radiologie in Melk:

Patienten werden nun besser „durchleuchtet“

Niederösterreich
08.06.2026 12:00
Klare und verlässliche Diagnosen – davon konnte man sich bei Primarius Andi Binaj überzeugen.
Klare und verlässliche Diagnosen – davon konnte man sich bei Primarius Andi Binaj überzeugen.(Bild: Daniela Matejschek)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Moderner, effizienter, präziser – die Radiologie am Landesklinikum Melk gilt als ein medizinisches Leuchtturmprojekt in Niederösterreich. Viel besser und schneller soll es dort gehen. 

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Als zentrale Schnittstelle ermöglicht die Radiologie präzise Diagnostik und rasche lebensrettende Entscheidungen. Das Klinikum Melk leistet genau hier medizinische Pionierarbeit. „Wenn Menschen auf eine Diagnose warten, geht es um weit mehr als Bilder auf einem Bildschirm. Es geht um Gewissheit, um die richtige Behandlung – und nicht selten um Hoffnung“, wissen Experten. Genau dort setzt die Abteilung unter der Leitung von Primar Dr. Andi Binaj an.

Und zwar in einem hochmodernen Zentrum, das täglich entscheidende Weichen für das Leben vieler Patienten stellt. Egal, ob Herzkrankheiten, Gefäßleiden oder Krebsdiagnosen – die Melker Spezialisten liefern jene präzisen Erkenntnisse, auf denen oft die gesamte weitere Therapie aufbaut. „Für die Patienten zählt jede Stunde“, weiß Binaj.

Schnelle verlässliche Ergebnisse
Umso wichtiger seien schnelle verlässliche Ergebnisse. Modernste Technik und der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz helfen dabei, Erkrankungen genauer zu erkennen und Befunde rascher zu erstellen. Doch trotz aller Innovationen bleibe der Mensch der entscheidende Faktor.

Experte Patrick Grabner (re.) und Binaj bei der „Visite“.
Experte Patrick Grabner (re.) und Binaj bei der „Visite“.(Bild: Daniela Matejschek)

„Am Ende sind es Erfahrung, Fachwissen und Verantwortung des Teams, die den Unterschied machen“, betont der Spitzenmediziner. Beeindruckt zeigte sich auch Gesundheitslandesrat Anton Kasser bei einem Besuch der Abteilung. Die Radiologie sei heute eine unverzichtbare Drehscheibe im Krankenhaus. Viele medizinische Entscheidungen könnten erst getroffen werden, wenn die Experten der Bildgebung ihre Arbeit geleistet haben.

Fazit: Hinter den Türen der Radiologie entstehen daher täglich weit mehr als Diagnosen. Hier werden Ängste genommen, Therapien ermöglicht und Perspektiven geschaffen. Für viele Patienten bedeutet ein präziser Befund vor allem eines: die Chance auf rasche Hilfe – und neue Hoffnung.

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